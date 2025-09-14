ミセス大森元貴、尾田栄一郎氏自ら描いたイラスト付きバースデーケーキ披露「贅沢すぎる」「愛が溢れてる」
【モデルプレス＝2025/09/14】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が14日、自身のInstagramを更新。漫画家・尾田栄一郎氏からのバースデーケーキを公開した。
【写真】尾田栄一郎氏が描いたイラスト＆ミセス大森へのメッセージ
同日、29歳の誕生日を迎えた大森。投稿では「おおもりくん。出が悪いチョコペンに苦戦しながら尾田さんが描いてくれた」とし、「ONE PIECE」の主人公・ルフィのイラストに「おおもりくん」と尾田栄一郎氏がチョコペンで描いた特別なイラストとメッセージが施されたバースデーケーキを披露した。
この投稿に、ファンからは「すごい！尾田先生自ら…！」「贅沢すぎる」「貴重」「愛が溢れてる」「素敵なバースデーケーキ」「やっぱり器用」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
