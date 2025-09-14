「紺屋」はなんて読む？「こんや」ではありません！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「紺屋」はなんて読む？

「紺屋」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、埼玉県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「紺屋」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうや」でした。 紺屋のある坂戸市は、埼玉県の南部に位置します。 坂戸市内で開催される「坂戸のまつり」は、伝統芸能の普及や後継者養成を目的として開催される伝統的なお祭りで、山車やみこし、獅子舞などが登場し、地域の文化を感じることができます。 2024年には、山車が一斉に囃子を披露する「合同曳っかわせ」が8年ぶりに行われたことでも大いに賑わったそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

