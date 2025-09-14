バービーと娘との海外旅行。「インターナショナルスクール」で知った”当たり前を疑う”こと

娘の1歳の誕生日祝いも兼ねて、夏休みに親子3人で初めての海外旅行へ出かけたバービーさんの夫・つーたんさん。これまでの海外旅行では、朝から晩までスケジュールを詰め込み、気になるスポットや飲食店をいくつも訪れていたけれど、今回の親子旅ではホテルで過ごすことが中心となり、娘のおかげで新たな旅のスタイルを知ることができたそう。その旅の様子を前編で綴っていただきました。後編では、今回の旅先であるマレーシアで学校見学した際、目の当たりにした日本との違いについてなど綴っていただきました。父親としてだけでなく、教育関係の会社に勤める会社員として、いろいろと考えたことがあったといいます。

マレーシアの学校で感じた日本との違い

娘が僕たち夫婦に新しい旅のスタイルを与えてくれたことに加えて、もうひとつ特別な経験があった。インターナショナルスクールの見学だ。クアラルンプールとペナン、それぞれの学校を訪ねた。

娘はまだ1歳だ。気が早すぎると思われるかもしれないが、せっかくならと娘の将来のためにと妻が予約してくれたのだ。実際、訪問先のスタッフの方も「え？ この子の見学!?」というような不思議な表情をしていた。気持ちはわからなくない。

教育関係の仕事をしている僕にとって、それは単なる見学以上の体験だった。

日本の学校では「整列」や「一斉授業」の美しさが重視される。僕もはるか昔の自分自身の学生時代を振り返ると、集団行動や、設定された目標に辿り着くことが学びのゴールになっていることが多かったように感じる。

もちろんそれも大切な文化であり、安心感を支える要素でもあるのだと思う。けれど見学した学校に流れる空気は、それとはまったく違っていた。

芝生も廊下も図書館も、すべてが学びの場になっている。日本の学校のように、生徒がみんな黒板などに体を向けているようなスタイルではなく、教室の中でも複数のグループがあり、それぞれが別のテーマに没頭しているように見えた。

先生と生徒の距離は近く、対話が自然に生まれるような雰囲気。廊下に並ぶ自由研究のような制作物も多種多様で、良い意味でルールが課されていないように見えた。国籍も文化も背景も異なる子どもたちが混ざり合い、「正解をそろえること」よりも「自分の意見を持ち、伝えること」が大切にされていた。個性が輝いて見えたのだ。

視野を広げる経験を一緒にしていきたい

教育のかたちはひとつではない。それぞれの良さがある。僕は教育業界に日々立ち会っているからこそ、その違いの大きさを余計に感じたのかもしれない。

だからといって、娘をインターナショナルスクールに通わせたいとか、海外の学校に通ってほしいというわけではない。ただ、僕自身が他国の学びの場を実際に見させてもらい、多様な学びのかたちがあることを改めて感じた。だから、そういうことを知ってほしいし、多様な人がいることも知ってほしい。

そして、人生は選択の連続でできている。その選択肢を豊かにするには、外の世界に目を向け、多様な価値観や生き方に触れることが必要なんだと思う。

物事を多面的に見て、知って、感じることで、自分の中に新たな選択肢が生まれてくる。そうして広がった選択肢の中から、自分らしい道を選び取り、その選択に責任を持ちながら歩んでいけるようになってほしい。

僕はその手伝いをしたい。今回のマレーシア旅も、おそらく娘の記憶には残らないだろう。でも、この旅で感じたことや経験したことの欠片は彼女の人格にほんのわずかでも何か影響を与えていたらいいな。

偉そうにつらつらとこの文章を書いている僕もまだまだ道半ば。これといって成し遂げたものは無いけれど、親としてできる限り、彼女の視野を広げる経験を共にしたい。

誕生日の夜、ホテルのレストランで夕食をとった。娘はマレーシアのご飯が口に合うようで何でもよく食べてくれた。初めてポテトフライを口にした時、あまりのおいしさに感動したのか小さな手でパチパチと拍手した娘。

頬をぷっくりと膨らませた娘の笑顔と、それを柔らかな表情で見つめる妻。その光景を僕は一生忘れないだろう。娘の1歳を、海を越えた場所で祝えたことは、家族にとって特別な時間となった。

“こうあるべき”が自由を奪っていないか

帰国してから、僕の心に残ったのは「当たり前を疑う」という感覚だった。

日常の中では、日々の選択はある程度かたちが決まっている。学校はこうあるべき、働き方はこうあるべき、家庭はこうあるべき、子どもはこうあるべき、親はこうあるべき……。

もちろんその枠の中に入ることで守られているような安心感もある。けれど時に、その「べき」が僕らの自由を奪ってはいないだろうか。

マレーシアで見たスクールの風景は、僕にさまざまな場面で別の形があることを思い出させた。学び方も、暮らし方も、家族のあり方も、一つに定まってはおらず、選択肢のラインナップも、何を選択するかも自由なはずだ。“当たり前”に守られている事実はありながらも、時に“当たり前”が自由を奪う。そんなことを考えさせられる旅になった。

娘に、世界は広いことを伝えるためには、僕自身がその広さを信じなければならない。僕が「当たり前」に捉われているままでは、娘に選択の自由を示すことはできない。だからこれからは、僕自身の当たり前を少しずつ疑ってみようと思う。旅先での発見のように、日常の中でも立ち止まり、選び直す。

これまでルーティンで取り組んでいた業務の目的や進め方を整理してみたり、形骸化した在宅勤務制度の取得について部署内のルールを整えることに早速取り組んだ。

私生活においても、朝起きてから家を出るまでの間に、朝食をとることが多くなった。これまで朝は、洗い物をしたり、掃除をしてみたりと、やるべきことをこなさなければと忙しなく過ごしていたのだが、意外と自分がしたいことにわずかな時間を割いても大きな影響は出ないことを知った。気の持ちようなのかもしれない。そして、朝ごはんをしっかり食べると、やはり調子が良い。

小さなケーキを囲んで、笑い合ったあの夜の光景は、写真以上に僕の心に焼きついている。守りたいのは、そのありふれた一瞬の積み重ねだ。やがて娘が自分の未来を選ぶとき、そんな日々が少しでも背中を押してくれることを願う。

【前編】バービーと娘と初めて親子３人で海外旅行をして…ガラリと変わったこと