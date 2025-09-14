乳幼児もいる「子連れ結婚式」。限られた時間で理想を叶えた30代夫婦が語る「準備のコツ」

「ファミリーウェディングに興味ある」56.5％

近年「子どもと一緒に挙げる結婚式＝ファミリーウェディング」への関心が高まっている。

2022年にLINEが実施した子育て中のパパ・ママ1215人へのアンケート調査（株式会社リンク：子育て世代アンケート結果・調査データ）では、結婚式を挙げなかった人のうち、56.5％が「子どもと一緒」のファミリーウェディングに興味があると答えた。

また、その際の「選ぶポイント」となるのは、「価格・費用」（138人）、「子どもの対応」（108人）、「少人数でも対応」（107人）だという。

夫婦だけの挙式とは異なり、乳児や幼児への配慮が必要になるのは、当然の結果といえよう。結婚式は必ずしも「するのが当たり前」ではなくなった昨今だからこそ、細やかな対応や配慮を望む人が増えている。

無料で結婚式相談や会場紹介を行うサービス「トキハナ」に相談した澪さんと祐紀さんも、まさにそんなカップルだった。

結婚を決めたときにはすでに第一子を授かっており、「落ち着いたら」と考えながらも、コロナ禍や第二子の誕生を経て、いつしか「もう式はやらなくてもいいのでは」と思うようになったという。

ところが、新婦の父の「ヴァージンロードを一緒に歩きたかった」という言葉がふたりを大きく動かした。小さな子どもを抱えた準備は大変なことも多いが、「今の自分たちらしい結婚式をつくろう」と決意したのだ。

オンラインで結婚相談ができる「トキハナ」で、11年間数多くのカップルを支えてきたウエディングプロデューサー渡辺優子さんが、実際のケースをもとに学べるポイントを解説する連載。

後編では、乳児と幼児のママである澪さんと祐紀さんが結婚から5年経ち、改めて結婚式を挙げようとなった時に、どのように会場を決め、子連れだからこその課題をどう乗り越えたのかを渡辺さんの寄稿でお伝えする。

地元の小学校の同級生で、互いにそばにいるのが当たり前なほど、自然体の関係できた澪さんと祐紀さんは、子どもが生まれ、さらにコロナ禍が重なり、「もう結婚式はやらなくても」と思っていました。けれども、そんな考えを変えたのは、新婦の父の「ヴァージンロードを歩きたい」という願いでした。

とはいえ、1歳と5歳の子ども連れでは、外出もままなりません。そこでオンラインで相談できるトキハナに、相談しようということになったそうです。

最初は、会場にこだわりがない分、どれも良く見えて、なかなか決められなかったと言いますが、澪さんはネットの“悪い声”の口コミを見ることで、あえて“ひっかかる材料”を集め、「自分が気にすることなのか」がわかるようになりました。

そうやって自分の好みが少しずつはっきりさせ、最終的に見学先に決めたのはゲストハウスでした。ふたりが望んでいた条件を満たせるかどうかで判断した結果です。

見積もりをもらう時のコツ

ふたりが一番重視したのは、「当日の自分たちが見届けられない部分」でした。結婚式当日は、新郎新婦は会場の隅々まで目を配ることはできません。普段と違う状況に小さな子どもたちが泣いてしまうかもしれない。そうでなくても、ゲストファーストで考えていたふたりにとって、ホスピタリティは、譲れないポイントでした。

たとえば、トイレに埃がなく清潔に保たれているか、アメニティが整っているか。

会場内で場所を尋ねたときに、スタッフが立ち止まり、体を向けて丁寧に対応してくれるか。

子どもが大きな声を出したときに、スタッフがどんな表情で受け止めるか。

グラスが空になったときに、気づいて声をかけてくれるか。

そうした細かな所作や心配りが、ゲストや家族にとっての居心地を決めるのだと、ふたりは考えていました。

こうしたお話を伺ったうえで、おふたりの希望に合いそうな会場をご紹介しました。併せて、一度の見学で効率よく判断できるよう、「各会場での見積もりのもらい方」もアドバイスしました。

複数会場から見積もりをもらう際、実はコツがあります。一目で比較できるよう「揃える」のです。

どういうことかというと、例えば、ゲスト70名想定の場合、結婚式当日に撮る写真は最低でも300-400枚が必要だと言われています。会場Aの場合は200枚カットで15万円、会場Bは500カットで17万円だったとします。見積もりの金額は、一見会場Aの方がリーズナブルに思えますが、実際には200カットでは足らず、往々にしてオプションをつけ、結果高額になってしまうことに。

また、お料理のコースが1万8000円とあっても、会場Aはウェディングケーキは含まれている、でも会場Bは別料金ということもあります。

正しく比較するためには、会場に出される見積もりをそのまま鵜呑みにするのではなく、「希望の内容が見積もりに入っているか」「定額プラン内でどこまで選べるのか」「オプションはいくらかかるのか」「最終金額の可能性」を訊き出さなければなりません。

私の話に、うなずきながらしっかりとメモをとる澪さん。入念な事前予習をした上でふたりは見学に向かいました。

1日に2ヵ所がぎりぎり

ふたりが見学にあてられるのは、1日だけでした。そのため、私からの提案会場は5か所ありましたが、おふたりとよく話し合って、2ヵ所に絞りました。

式場見学は、会場の説明や館内ツアー、試食、見積もりの作成まで含めると、1件あたり短くても約4時間はかかります。大人にとっても長丁場ですが、子どもにとってはさらに負担が大きいものです。

おふたりは、見学会には上の子は連れて、もうひとりはご家族に預けていきました。それでも、1日に2ヵ所がぎりぎりだという判断です。

たとえば朝10時から見学を始め、1件目が終わるのが14時。その後移動して休憩をはさみ、2件目が16時開始だと、終わる頃には20時近くになります。お子さんやご家族の負担を考え、「見学は1日だけ」と割り切り、2会場に絞って集中することを提案しました。その分、事前に希望を細かく聞き、互いの意見のすり合わせも十分行ってもらいました。

見学したその日の夜、「会場を決めました！」と連絡をいただきました。

「『ここがいい』って、自然にふたりで思えました」

澪さんも祐紀さんも、控室や化粧室の清潔感、導線のわかりやすさ、会場の内装や、イメージしている衣装とのバランスなど「空間」はもちろん、それを形づくる“人の動き”もしっかり見て、決めたと言います。

見積金額が高くても

試食のときには子どものご飯も用意してくれ、カトラリーを落としたときはスタッフが笑顔で拾ってくれたそうです。

また、時間が経って子どもが焦れてきたときは、一緒に遊んでもくれたそうです。

最初は「行きたくない」と嫌がっていたお子さんが、すっかり楽しそうな様子に変わったことも決め手になったと言います。

見学した2つのゲストハウスは、金額的にも雰囲気的にも対照的でした。

片方は南青山、もう片方は東京郊外。結婚式まで、打ち合わせやドレス選び、ヘアメイクリハーサル、搬入などで何度も通うことになるため、無理なく行けるかどうかは、とくに小さなお子さんがいらっしゃる方には重要です。

もうひとつの違いは、プランです。片方は定額制で、ドレス・料理・ドリンク・テーブルコーディネート・装花のすべてを自由に選んでも追加料金がかからない仕組み。費用が明快で、金額の不安を抱かずに準備が進められる点が安心です。

もう一方は、料理、衣装、装花の内容で費用が変わるのですが、全体的にクオリティ高く、ふたりの理想を叶えるものでした。

ふたりが選んだのは、見積もりが100万円以上高い方の会場でした。しっかりと比較検討できたおかげで、金額以上の価値を感じ、納得して決断できたと言います。

結婚式まで1ヶ月を切りました。

ドレスとゲスト人数が確定し、いよいよ席順や席次表、引き出物の最終決定、ヘアメイクリハーサル、映像の最終確認など、まだまだやらなければならないことがたくさん残っています。ラストスパートに向けて、ふたりはゲストへの想いを胸に、乗り切っていただきたいと思います。

【前編】授かり婚からの「子連れ結婚式」。会場選びで新婦が「悪い口コミ」から見た理由