「あぁ、わかる…」育児中の親にしか見えない“あるある”アングルに6万いいね【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ぷっくりした赤ちゃんのほっぺはとてもかわいいですよね。いつまでも見ていられるし、つい触りたくなってしまうことも。このかわいいほっぺはどの角度から見てもかわいく、顔が見えていなくてもほっぺの具合だけで表情がイメージできそうですよね。





投稿者のいとうもちこさんは、わが子のほっぺを真上から見た様子を分かりやすく解説してくれました。

上から見た赤ちゃん

いとうもちこさんのイラストのように、真上から見ていても表情が想像できそうなのは本当に短い時期。ぷっくりしたほっぺはもちろん、だっこや、お膝にいないと上から見ることはできないですよね。わが子を一番近くで見れる時期だからこそ分かる、愛おしい部分です。



この投稿に「癒しの光景」、「これ、これです！！鼻の横がへこむんですよね、いとおしい曲線での再現素敵です！！」などのリプライが寄せられました。幸せな子育てあるあるの投稿でした。

お品書きまで本格的！赤ちゃん寿司のこだわりがすごい

ファミリーレストランや回転寿司店の中には、離乳食期間の子どもに食べられる赤ちゃん用メニューを提供しているお店もあります。ただ、子どもが本当に大人と同じメニューを食べられるようになるには、子どもの成長を待つ必要がありますよね。



特に生ものを提供する飲食店で家族みんなが同じメニューを楽しむには、子どもの成長をしばらく待ってから、ということになります。そこで今回の投稿者である𝗆𝖺𝗄𝗂さんのお家では、パパが赤ちゃん用にお寿司を作ったのだとか。



一目見ただけでは本物に見える「赤ちゃん寿司」ってどんなものなのでしょうか…？

今回も夫が赤ちゃん寿司を作ってくれました🍣楽しそうにお話を聞く小さいお客様🙌とっても可愛かった😚

投稿者・𝗆𝖺𝗄𝗂さんの夫が作った赤ちゃん寿司。一見、ネタは本物のようですがお品書きにもあるように、それぞれ野菜がベースになっているお寿司でした。エビの本物感、すごいですね…！



この投稿には「大きくなってもお子様、カウンター越しに見えたパパさんの笑顔を絶対覚えてると思います😊」「野菜ですごいクオリティ！🍣クッションが王冠なのもなんかいい🥰🫅」「見た目が本物みたいで凄い🫢✨」といったリプライがついていました。



カウンター前に座っている赤ちゃんの様子も堂々としていて、「今日のおすすめ握って」なんて常連さんのような声が聞こえてきそうです。パパの愛情がたっぷり詰まったお寿司、きっととってもおいしかったことでしょう。



ほほえましい親子の一コマに気持ちが温かくなる投稿でした。

生後308日目、ついに夜通し寝たわが子

赤ちゃんの睡眠は十人十色。比較的よく寝る子もいれば、眠りが浅めですぐ起きる子もいます。親としては夜泣きの対応で疲れてしまうこともありますよね。



投稿者・たかみ🐥10mさんがXに投稿していたのは10か月の息子さんが初めて夜泣きなしで、朝まで寝てくれたというエピソード。喜ばしいことなのですが、一方で少し困ったこともあったそう。

聞いてください……息子が生まれて10ヶ月と3日、日数にして308日……………息子が生まれて初めて夜通し寝ました！！！！！！！！！！昨晩20:30から一度も起きず微塵も泣かず今も寝ています！！！！！！！！！！！！！！！！！！！親は興奮して寝れません！！！！！！！！！

生まれて10か月経ち、ようやく夜通し寝てくれたという息子さん。とても喜ばしいことですよね。夜泣きに付き合うママやパパは本当に大変だったと思いますし、寝不足はつらいですから相当なストレスもあったはず。そんな10か月分のさまざまな思いが押し寄せてきたのではないかなと思います。肝心のたかみ🐥10mさんはと言うと、テンションが上がりすぎて眠れなかったそう。それだけ親にとってはうれしい日だったことが伝わります。



この投稿に「おめでとうございます」「ちゃんと寝て下さいね」や「少しでもゆっくりしてね」といったリプライがついていました。休める時にはしっかり休んで、時には周囲の人やサポートを受けて親も休みながら育児に励むことが大事ですよね。ほっこりしつつ、子育て中の親の苦労を改めてねぎらいたくなるエピソード投稿でした。

