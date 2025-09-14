来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。侍ジャパンには連覇の期待がかかるが、先日気になるニュースが飛び込んできた。日本国内の放映権は、Netflix（ネットフリックス）の独占配信となり、地上波放送は消滅する見込みだ。これを受けてNPBは対応を協議すると発表されたが、これまでのようにファンが全試合をリアルタイムで無料視聴できる可能性は極めて低い。【西尾典文／野球ライター】

難しいポジションはショート

さて、野球ファンにとっては、侍ジャパンのチーム編成が気になるところだ。前回大会と同様に大谷翔平（ドジャース）ら現役メジャー選手が出場できるように、侍ジャパンの井端弘和監督が何度も渡米するなど、ベストメンバーを組むために活発に動いている。

特に編成を難航させているのは、このオフに日本からメジャーへ移籍する選手の交渉だという。メジャーの事情に詳しい在京スポーツ紙の記者は、こう話す。

「前回大会では、オフに移籍した吉田正尚（レッドソックス）が本人の強い意向で出場しましたが、千賀滉大（メッツ）の招集は見送られました。それを考えると、このオフにメジャー移籍が決定的となっている村上宗隆（ヤクルト）の招集は難しいかもしれません。村上は今季、コンディション不良で長期離脱を経験しているため、彼を獲得するメジャーの球団は、WBCに出場させたくないでしょう。村上本人がいくら出場を希望しても、希望が通らないことも十分考えられます」

岡本和真（巨人）や今井達也（西武）もまた、このオフにメジャー移籍の可能性があると見られており、彼らが揃って招集できないとなれば、侍ジャパンには大きな痛手になるだろう。

続いて、ポジション別の状況を見てみよう。どの選手を選ぶか、難しいポジションはショートだ。前回大会では、源田壮亮（西武）が大会期間中に指を骨折しながらも出場を続けて、見事な活躍を見せた。しかし、今年4月に右の太ももを痛めて一軍から離脱した。その後、復帰したものの、攻守ともに精彩を欠いている。

これまで経験を評価して源田を再びショートで起用することも考えられるが、今のパフォーマンスを見る限りでは、前回大会のような活躍は難しいだろう。

では、誰にショートを任せるべきか。候補は、泉口友汰（巨人）と村林一輝（楽天）だ。

泉口は2年目の今シーズン、開幕直後からショートのレギュラーにとして定着。開幕からヒットを量産し、セ・リーグの首位打者争いを演じているほか、広い守備範囲でも、チームをたびたび救うプレーを披露している。侍ジャパンの井端監督は、青山学院大時代から泉口を高く評価しており、今季のプレーぶりを考えれば、ショートの筆頭候補と言えるだろう。

村林は、プロ入り8年目の2023年に一軍に定着した遅咲きの選手だ。昨年は139試合に出場し、初めて規定打席に到達した。ショートの守備では、捕殺数と刺殺数でリーグトップになっている。

連覇への道は険しいが…

今年は、ドラフト1位ルーキーの宗山塁が加入したことでサードに回ることが多いが、打撃面で大きく成長し、首位打者が視界に入る活躍を見せている。昨年オフに行われた「プレミア12」の代表チームにも選ばれており、泉口と並んで有力候補となりそうだ。

一方、投手陣で気になるのは、クローザーだ。昨年の「プレミア12」で抑えを任せられた大勢（巨人）は今季、抑えからセットアッパーに配置転換され、好調時より少し安定感を欠いている。

そうなると、真っ先に名前が挙がるのが、松山晋也（中日）だ。2022年の育成ドラフト1位で入団し、1年目から支配下登録されると、2年目の昨シーズンは41ホールドを記録する活躍で最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。

守護神のマルティネスが巨人に移籍した今シーズンは抑えを任され、7月に怪我で離脱したものの、9月10日時点で40セーブをマークし、最多セーブのタイトル争いを繰り広げている。

中日の球団関係者は、松山の強みについて、以下のように話している。

「自分の世界を持っているというか、とにかく集中力がすごい。マウンドに上がる前はチームメイトも簡単に声をかけづらいほどと聞きます。それだけ限界まで集中してマウンドに向かうので、イニングをまたいでの登板は厳しいようですが、逆に言えば1イニングであれば、国際大会で十分に力を発揮できると思いますね」

ドラフト会議の前夜には、グラウンドのマウンドに布団を敷いて寝たという逸話の持ち主であり、常人にはないメンタリティもクローザーとしての資質と言えるだろう。

WBC連覇への道は、険しいものとなりそうだが、新たな選手が台頭して、再び日本中に興奮と感動を与えるような代表チームとなることを期待したい。

