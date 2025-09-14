お笑いコンビ「ヘンダーソン」が14日放送のカンテレ「お笑いワイドシｓョー マルコポロリ」に出演。中村フー（38）が、東京での先輩芸人との同居生活を振り返った。

昨年4月に東京進出。当初、中村は家族を大阪に残して単身赴任。先輩の「天津」天津飯大郎宅に「今年の3月まで1年間住ませていただいた」と説明した。MC・東野幸治に「実際どうやった？1年間」と問われると、「正直しんどかったですね」と居候の身にして恩を仇で返すような？まさかの感想で、スタジオをざわつかせた。

理由について「礼儀に厳しいというか…」と吐露。「昔からの先輩なので、僕もぐいっと気さくに“飯大郎さん今日何してるんですか？”ってLINEを送ったら、“言葉足らず過ぎるやろ”って返事が来て。その後、しっかりと説明を送り直したら“ごめん今日無理やねん”って。いや、スッと言ってくれやと思いながら…」と本音をもらし、笑いを誘った。

また、「お風呂も毎回“すみません、お借りします”って言って、飯大觔さんが“どうぞどうぞ”と。最初の何カ月かのやりとりかなと思ってたんですけど、僕が出て行くまで“お借りしてイイですか？”“どうぞどうぞ”やったんんで…最後までコレなんや、と」と中村。「“勝手に使え、いちいち言わんでええわ”になる想定が、1年間ずっと…」と東野も大笑いした。

さらに、「冷蔵庫も、最初“好きなん食べてな”って言われてたんで、飯大郎さんがいない時に一回、卵2つ使って卵焼き作って。そしたら後日“卵2個減ってたんだよね”って。これもうムリ〜…って」と振り返り、「2個使った分8個買って入れといた」と言って、笑わせた。

相方・子安裕樹は当時の中村について「早く仕事終わるのってうれしいじゃないですか。でも（中村）ひとりだけ、ため息ついてて。“今日も遠回りして帰らなあかんのか”って」と、帰宅が憂うつになっていたことを暴露。「オマエ、悪いなあ！飯大郎さんええヤツやで？」と笑う東野に、中村は「ええ人です、めちゃくちゃええ人です」と今さらながらに？強調した。中村は現在、飯太郎の住まいを後にし、家族で住んでいると話していた。