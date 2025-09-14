俳優の眞栄田郷敦（25）が14日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。米国からの帰国で受けたカルチャーショックを明かす場面があった。

俳優の満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに神奈川県愛川市をドライブした眞栄田。眞栄田の家族は父は世界的アクションスター・千葉真一、兄は新田真剣佑。12歳までロサンゼルスで暮らしていた。

満島から中学からの日本での生活でカルチャーショックについて聞かれた眞栄田は「アニメとかで、ある程度、“日本の学校はこんな感じか”みたいなのは割と知ってたんで。アニメめっちゃ好きなんでいろいろと見てましたけど、なんか部活があって、みたいな」とアニメで異本の文化を学んでいたことを明かした。

ただ「“え、それで怒られんだの？”みたいなことは結構ありましたね」とも。「初日にピアスつけて行ったら、めっちゃ怒られて。“ダメなんだ”みたいな。“すみません、知らなかったです”って」と苦笑。

さらに「体育座り（の姿勢が）が最初めっちゃきつかったです。やったことなかったから体育座りなんて。今はめっちゃ楽ですけどね、体育座り。最初はめっちゃしんどくて」と意外な事実を告白した。