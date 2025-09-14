キャスター安藤優子氏（66）が14日、愛犬との別れを自身のインスタグラムで報告した。

「本日午前1時に我が家の、そしてタンの大切な大切なリンが急逝いたしました」と明かした。

投稿には、青空をバックに散歩する写真や、芝生の上を気持ち良さそうに歩く愛犬の姿など、ありし日のパートナーの写真をアップ。「私にとってのリンは格別な相棒でした。9歳7ヶ月の、短いかもしれませんが、キラキラした時間をくれたリンの犬生でした。命の限りを生き抜いてくれたと思っています」と、ともに過ごした日々を振り返った。それだけに「今はまだ呆然としていて、うまく言葉にはできません」と、喪失感を打ち明けた。

最期は闘病の日々だったようで、「懸命な治療で愛情をたくさん注いでくださった、主治医の先生たち、看護師のみなさま、そしてこのインスタを通じてリンを応援してくださったみなさまに、心より感謝を申し上げます」と、担当の医師への感謝をつづったが、「リンの病気については今は説明ができるほど、夫も私も気持ちが追いついていません」ともつづった。

「＃フレンチブルドッグ」「＃大切な大切なリン」「＃安藤優子」とハッシュタグを付け、「命の限りを、力を尽くして生きてくれたリンに、ただただ、ありがとう！しかありません。ありがとうございました」と、天国へ旅立った愛犬への感謝で投稿を締めくくった。

愛犬家で知られる安藤は、インスタにもたびたび愛犬たちの写真を掲載していた。