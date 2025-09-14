上沼恵美子、趣里＆三山凌輝の結婚に言及「親が反対しようと…」
タレントの上沼恵美子が、14日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演。8月29日に結婚と第1子妊娠を発表した趣里と三山凌輝について言及した。
【報告文】「2人で力を合わせて」直筆署名とともに結婚・妊娠を発表した趣里＆RYOKI
番組では、趣里の父親で俳優の水谷豊は「複雑な心境ではないか」と紹介。それに対して上沼は「どんな相手でも反対しますよね、花嫁の父はどうしてもね」とした上で「親が反対しようと、“この人と一緒になりたい”って言ったら、一緒にならせた方がいい」との考えを示した。
「反対したから言うて“じゃあ、やめます”なんてならないから。水谷さんが恨まれるだけやから」と理由を説明した。
さらに、趣里との初対面の様子について、「趣里ちゃんってええ子よ。私の楽屋にあいさつに来てくれて、“趣里でーす！”って」と元気なあいさつだったことを回想。「なんて明るくて気さくな子なんやろう。かわいい子やな”と思って」とし、「子どもさん産んでも仕事やってほしいな。お母さんもお父さんもすごい方やから大変やね」とエールを送った。
