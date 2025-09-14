歌手のKIINA.さんこと氷川きよしさんが、自身のインスタグラムを更新。

歌への想いを綴りました。



【写真を見る】【 氷川きよし 】 「わたしは歌が命、歌の道を阻む 歌以外の訳のわからない雑念はいらない」 ＳＮＳに想いつづる





氷川きよしさんは「わたしは歌が命」と、投稿。



続けて「歌の道を阻む 歌以外の訳のわからない雑念はいらない。歌の邪魔するものはハッキリ言って必要はない。」と、綴りました。



そして「わたしは母の腹から出た時に悟ったの。わたしは死ぬまで歌う使命を全うする。」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「KIINAちゃんの使命は世界中の人達に勇気と希望を与えると確信します！ 一生歌い続けてね 私も一生応援します」・「KIINA.ちゃんの歌があったから、辛い事があっても生きてこれたよ KIINA.ちゃんの歌声は、人を癒して元気にして、希望を与える力があるって思ってます❤ これからも、信じた道を貫いて歩き続けてね ずっと応援してます❤」・「キイナの歌。励まされたり、寄り添ってくれたり、テンションをあげてくれたり。どんな場面でもキイナのお声は本当に心地よい 永遠に応援をさせていただきます！」などの反響が寄せられています。





