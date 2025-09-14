マザームーンカフェの秋限定♡ティラミスタルトといちじくの彩りプレート

秋の訪れを感じさせるスイーツが、マザームーンカフェから登場します。新作「兵庫県産いちじくの秋彩ティラミスプレート」は、ティラミスとタルトを組み合わせた贅沢なハイブリッドスイーツ。コーヒー香るココアタルトにティラミスクリームを重ね、ドライいちじくやナッツで秋らしい仕上がりに。コンポートや柑橘ソースとともに、一皿で季節を満喫できるスペシャルなスイーツです。

ティラミス×タルトの贅沢ハーモニー

今回登場する「兵庫県産いちじくの秋彩ティラミスプレート」は、ティラミスとタルトを掛け合わせた新しいハイブリッドスイーツ。

コーヒーシロップをしみ込ませたココアタルトの上に、ふんわり香るティラミスクリームを重ね、仕上げにはドライいちじくとヘーゼルナッツをトッピング。

ひと口ごとに異なる食感と香りが楽しめ、秋ならではの奥深い味わいに仕上がっています。

旬のいちじくを彩るソースとコンポート

さらに嬉しいのが、旬を迎えた兵庫県産いちじくを使ったコンポートが添えられていること。

ふっくらと煮上げたコンポートは自然な甘みが引き立ち、柑橘とアプリコットのソースが爽やかなアクセントに。

ティラミスタルトの濃厚さと、フルーツの軽やかな酸味が絶妙なバランスを生み出し、ひと皿の中で秋の彩りを感じさせてくれます。

販売期間と価格をチェック

「兵庫県産いちじくの秋彩ティラミスプレート」は、〈コーヒーまたは紅茶付き〉で税込1,650円。ケーキのみの単品（税込913円）も選べますが、コンポートやアイスはプレート限定です。

販売期間は2025年9月12日～10月31日まで（一部店舗は9月13日から販売開始）。マザームーンカフェ各店（三宮本店、六甲店、西宮店など）で味わえます。

秋のご褒美にぜひチェックしてみてください。

秋の彩りを感じる特別なひとときを

マザームーンカフェが贈る「兵庫県産いちじくの秋彩ティラミスプレート」は、旬のフルーツとハイブリッドスイーツの魅力を同時に楽しめる贅沢な一皿です。

甘さと香ばしさ、酸味のバランスが織りなす味わいは、秋ならではのご褒美にぴったり♡販売期間は限られているので、気になる方は早めの訪問がおすすめ。

大切な人と過ごすティータイムや、自分へのご褒美にぜひ味わってみてください。