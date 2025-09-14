¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ä¡×ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¥´¡¼¥ë¸åÅÝ¤ì¤¿ÀîÌî¾¸×¤¬°ìÌëÌÀ¤±¥³¥á¥ó¥È¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎÂçÉñÂæ¡ÖËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡×¤È¤â¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê14Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼ïÌÜ¤È¤·¤Æ13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸µÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÀîÌî¾¸×¡Ê°°²½À®¡Ë¡áµÜºê¸©Æü¸þ»Ô½Ð¿È¡á¤¬¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤Æ²ù¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîÌî¤Ï18°Ì¤Ç¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£27¥¥íÉÕ¶á¤Ç¤è¤í¤á¤¡¢°ì½Ö¶»¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ÆÓÒÅÇ¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Ï¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¾É¾õ¤â¤¢¤ê¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿14Æü¡¢ÀîÌî¤ÏÆüËÜÎ¦Ï¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£²ó¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ßµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ËÇ®¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30¥¥í¤ò²á¤®¤ë¤ÈÃ¦¿å¤Î¾É¾õ¤Ç¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÊâ¤¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼¾ÅÙ¤â¹â¤¯²á¹ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¹ñ³«ºÅ¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢Êâ¤¤¤¿ÀîÌî¡£¡ÖJAPAN¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤ËÍè¤¿¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢À¤³¦Î¦¾å¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¶¥Êâ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ç¶â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¡¢½ªÈ×¼ºÂ®¤ò¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö°ì»þ¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¤·¤ÆÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£