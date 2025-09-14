Éã¤ÏàÉ¦¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼á¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£Â¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Âç¤Ê¤È¤¦¤â¤í¤³¤·Èª¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤Ç¤ß¤»¤ë¶á±Æ¤È¶¦¤Ë¡Ö36ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡£¡ÖÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È Ã¯¤«¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È Ã¯¤«¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È Ã¯¤«¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È ¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ê¡¢2É¤¤Î°¦Ç¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ£¿ô¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÒ»ý¤Ï2007Ç¯¤ËAKB48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢15Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£Éã¤Ï¥×¥íÌîµå¡¦¥¯¥é¥¦¥ó¤ä¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Çà¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼á¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸µÅê¼ê¤ÎÁÒ»ýÌÀ¤µ¤ó¡£