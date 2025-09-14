◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）

首位のソフトバンクが2戦連続の逆転勝ちで、優勝マジックを12に減らした。オリックス戦はこれで7連勝。先発の有原航平はオリックスに今季4戦4勝として、チームトップタイの12勝目を挙げた。

ソフトバンクは2回2死一、二塁で、海野隆司の折れたバットがオリックス先発の曽谷龍平の胸付近を直撃。担架で運び出された曽谷はそのまま交代。記録は三塁内野安打で2死満塁となったが、緊急登板した2番手の横山楓に佐藤直樹が三振に抑えられた。

有原は2回まで完璧に抑えながら、3回に死球から4安打を集められて3点を先制された。その後は粘り強い投球を見せ、4回以降はスコアボードにゼロを並べた。

打線は6回に逆転に成功した。4番手の山岡泰輔から野村勇、海野、代打の笹川吉康の3者連続タイムリーで同点。2死後には柳町達が5番手の才木海翔から勝ち越しの中前適時打を放つなど、打者10人の猛攻で一挙4点を奪った。

有原は7回3失点で降板。8回は松本裕樹、9回は杉山一樹が無失点に抑えて逃げ切った。有原はチームトップに並ぶ12勝目を手にし、杉山が26セーブ目を挙げた。