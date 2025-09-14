桑木志帆はプレーオフ惜敗で涙 “九州の若鷹”からの言葉を胸に「また強くなれる」
＜ソニー 日本女子プロ選手権 最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞金澤志奈とのプレーオフに敗れて、メジャー2勝目を逃した桑木志帆。ホールアウト後のテレビインタビューでは涙があふれて止まらなくなったが、最後は目を腫らしながらも気丈に振る舞った。
【写真】歓喜の涙を流す金澤志奈
3日目で首位に並び、最終日最終組でティオフ。3番でのバーディで一歩前に出たが、5番、6番、9番のボギーで後退した。5番ではティショットが左の木に当たり、3打目は右の木に当たり、4打目でようやくグリーンを捉え、ロングパットを沈めるガッツボギーだった。「最初は手に負えないくらいのショットだったけれど、最後の方はだいぶ、うまくできるようになりました」。後半11番、15番でバーディを奪い、一時は3打あった金澤との差はなくなった。トータル10アンダーで並んでプレーオフに突入。桑木はティショットを左のラフに入れて、フェアウェイに出したあとの3打目を1.5メートルにつけた。だが、パットはカップ手前で右に切れてボギー。寄せワンでパーとした金澤に軍配が上がった。「ティショットを左に曲げてしまったのがもったいなかった。パターが後半、打てなくなってきていた。緊張すると強く打てなくなってしまう。いつも通りのタッチで打てれば入っていたけれど、（弱くて）その分切れてしまいましたね」涙があふれた。「本当に悔しいです。勝ちたかった」。練習日に男子ツアー通算16勝で“九州の若鷹”の異名を持つ鈴木規夫から、『もっと悔しい思いをしなさい』と声をかけられたことを明かす。ピンチを切り抜けて、最後までメンタルを保ってプレーできたのは成長の証し。「また強くなれると思うので、頑張ります」。最後は前を向いた。（文・笠井あかり）
