◇パ・リーグ 楽天5―1ロッテ（2025年9月14日 楽天モバイル）

「6番・一塁」で先発出場した浅村栄斗内野手（34）が3―1の4回先頭で左腕の小島から左翼席へ貴重な追加点となる7号ソロ。143キロ直球をはじき返した一発に「バットの先目だったんですけど、上手く角度をつけれたんで打った瞬間は入ったなと思いました」とうなずいた。

これで2軍調整から復帰後は3戦2発。ホームランが出た試合はいずれも勝利しており「そのために2軍でもやっていた。まだまだやれるっていうところは示していかないといけない。まだまだこんなもんじゃない」と力を込めた。

6回にはボイトがバックスクリーン左へ球団通算2000号にリーチをかける12号ソロ。「見ていて頼もしい」と話した浅村は1995号からボイト→浅村→ボイト→浅村→ボイトと続いていることを聞かされると「じゃあ、（2000号は）僕っすね、たぶん」とニヤリ。

「でも、狙って打てるほど簡単じゃない。試合になればそのことは考えないですけど、打てればいいなと思います」と意欲を見せた。