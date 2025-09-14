¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Û´ØÂç¤ÏÅ·ÍýÂç¤Ë0¡½62¤Ç´°ÇÔ¡¡º´Æ£´ÆÆÄ¡Ö8²ó¥¹¥³¥¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè1Àá¡¡´ØÂç0¡½62Å·ÍýÂç¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡´ØÂç¤ÏÁ°È¾¤³¤½Å·ÍýÂç¤ò3¥È¥é¥¤¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ë7¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ0¡½62¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥«¡¼±üÊ¿°ìËáÏ¤¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Î¼ê·ø¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸åÈ¾¤â¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬¤Ð¤é¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤âÅ·ÍýÂç¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤Ç¥³¥¯¥é¥×¥·¥ó¥°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¹¶¤á¤¤ì¤Ê¤¤¡£º´Æ£µ®»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡Ö8²ó¥¹¥³¥¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥â¡¼¥ë¡¢¥é¥Ã¥¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊºàÎÁ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡½Õ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂç²ñ¤Ç´ØÂç¤ÏÅ·ÍýÂç¤Ë19¡½17¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÅ·ÍýÂç¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È±üÊ¿¼ç¾¡£¡Ö¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÇÔ°ø¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï³«Ëë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÌäÂêÅÀ¤ò½¤Àµ¤·¤ÆÌÜÉ¸¤Î¡Ö¥ê¡¼¥°Àï5¾¡¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£