¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Ûà¹ó½ë¥Þ¥é¥½¥óá´þ¸¢¼Ô¤â½Ð¤ÆÊªµÄ¡Ö·Ú°æÂô¤È¤«Æá¿Ü¤È¤«¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Ë¡×
¡¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡ËÂè£²Æü¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²á¹ó¤Ê¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë´þ¸¢¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅÃÏ¤ÎÅìµþ¤Ï£¹·î¤â¹ó½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹³«»Ï»þ´Ö¤¬¸áÁ°£¸»þ¤«¤é£·»þ£³£°Ê¬¤ËÁ°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¤Ë¤Ïµ¤²¹¤¬£³£°ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤â£¸£°¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¥Þ¥é¥½¥ó¤Î³«ºÅ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢£³£¶¥¥íÃÏÅÀ¤Ç£³ÈÖ¼ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¥¾¡¸õÊä¤Î¥Þ¥°¥À¥ê¥ó¡¦¥Þ¥µ¥¤¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤¬ÅÓÃæ´þ¸¢¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î»þ´ü¤ËÅìµþ¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¡£Á°Æü¤Î¶¥Êâ¤Ç¤â´þ¸¢¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³«ºÅÃÏ¤ä»þ´ÖÂÓ¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅìµþ£²£°£²£°¤Î»¥ËÚ¥Þ¥é¥½¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÎÃ¤·¤¤¶¥µ»´Ä¶¤Ç¡¢¤Ã¤ÆÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£·Ú°æÂô¤È¤«Æá¿Ü¤È¤«¿·´´Àþ¤Ç£±»þ´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤³¤Ç´í¸±²óÈò¤·¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡×¤ÈÅìµþ¸ÞÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë»¥ËÚ¤ä¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼óÅÔ·÷¤«¤é»ê¶áµ÷Î¥¤ÎÈò½ëÃÏ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö²Æ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¹ó¤À¡ª¡¡¶¥Êâ¤ÎÍÍ¤Ë¼þ²ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼³«ºÅ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡ª¡©¡×¤È¸áÁ°¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç²Æ¾ì¤Î¥Þ¥é¥½¥ó³«ºÅ¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¡£ÌÀÆü£±£µÆü¤ÎÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ë¡£