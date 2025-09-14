¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¼ñÎ¤¡õ»°»³Î¿µ±¤Î·ëº§¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¿åÃ«¤µ¤ó¤¬º¨¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡×¤Î£Ò£Ù£Ï£Ë£É¤³¤ÈÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼ñÎ¤¤È»°»³¤ÏÀè·î£²£¹Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±¤¸Ê¸½ñ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ·ëº§¡¢¼ñÎ¤¤ÎÂè£±»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¡×¤é¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»°»³¤Ï£´·î¡¢½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤Îº§Ìó¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¼ñÎ¤¤ÎÉã¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¡¢Êì¤Ç½÷Í¥¡¢²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö¤¬·ëº§¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾å¾Â¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Ï¤ë¤è¤Í¡£²Ö²Ç¤ÎÉã¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¿Æ¤¬È¿ÂÐ¤·¤è¤¦¤È¡¢¡ØÀäÂÐ¤¤¤ä¡Ù¡Ø¤³¤Î¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¤Ê¤é¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¿Ê¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤¢¤ä¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤¬º¨¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤«¤é¡£¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤â¤ó¡£»Ò¶¡¤µ¤ó¤â¤Ç¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤ä¤·¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ñÎ¤¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¨¤¨»Ò¤è¡Á¡£½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥É¥¢³«¤±¤¿¤é¡ÊÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¡Ë¡Ø¼ñÎ¤¤Ç¡Á¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤Î¡£¤Ê¤ó¤Æµ¤¤µ¤¯¤Ê»Ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÌÀ¤ë¤¤¡ª¡¡¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤ÎÏ¢¥É¥é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¡£¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤ä¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤À¤·¤Í¡¢»Ò¶¡À¸¤ó¤Ç¤â»Å»ö¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£¤ªÉã¤µ¤Þ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤â¤¹¤´¤¤Êý¤ä¤«¤éÂçÊÑ¤ä¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£