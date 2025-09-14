「大脱出3」番組史上初の仕掛けに視聴者驚き “カラオケ部屋”攻略にも考察飛び交う「もしかして…」「ヒントになりそう」
【モデルプレス＝2025/09/14】「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツ第3弾「大脱出3」（DMM TV）の第3話が10日に配信。番組初の仕掛けに注目が集まっている。
【写真】クロちゃんの元恋人、イケメンと個室サウナで密着
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。本作は、その最新シーズンである。
様々なクイズが用意された“射的屋”に入った森田哲矢＆東ブクロ（さらば青春の光）、一切周りが見えない“暗闇部屋”にいるみなみかわ＆高野正成（きしたかの）、「カラオケで80点以上取る」という一見簡単なお題に意気揚々と臨んでいくウエストランド・井口浩之＆お見送り芸人しんいち、そして“五十音部屋”でひらがなパズルに挑戦するみちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一、と異なる4つの部屋に分けられた芸人たち。それぞれが異なるミッションに挑戦する中、第3話では遂に1組が部屋からの脱出に成功した。
一方で、第2話のラストから第3話にかけ、番組史上初となる驚きの仕掛けが明らかに。ネット上では「凝ってる」「まんまと騙された」「すごい展開」と驚きの声が続々。さらに、各部屋を攻略方法を考察する声も上がっており、“カラオケ部屋”については「歌わずにチューブラーベル使って攻略するのはあり？」「あのチャイムがヒントになりそう」「もしかして、歌詞の意味が後々伏線回収されたりするのかな？」（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
【写真】クロちゃんの元恋人、イケメンと個室サウナで密着
◆藤井健太郎氏×クロちゃんら「大脱出3」
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。本作は、その最新シーズンである。
◆「大脱出3」番組史上初の仕掛けが話題
様々なクイズが用意された“射的屋”に入った森田哲矢＆東ブクロ（さらば青春の光）、一切周りが見えない“暗闇部屋”にいるみなみかわ＆高野正成（きしたかの）、「カラオケで80点以上取る」という一見簡単なお題に意気揚々と臨んでいくウエストランド・井口浩之＆お見送り芸人しんいち、そして“五十音部屋”でひらがなパズルに挑戦するみちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一、と異なる4つの部屋に分けられた芸人たち。それぞれが異なるミッションに挑戦する中、第3話では遂に1組が部屋からの脱出に成功した。
一方で、第2話のラストから第3話にかけ、番組史上初となる驚きの仕掛けが明らかに。ネット上では「凝ってる」「まんまと騙された」「すごい展開」と驚きの声が続々。さらに、各部屋を攻略方法を考察する声も上がっており、“カラオケ部屋”については「歌わずにチューブラーベル使って攻略するのはあり？」「あのチャイムがヒントになりそう」「もしかして、歌詞の意味が後々伏線回収されたりするのかな？」（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】