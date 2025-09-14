SKY-HI「もうやらないと思ってた」オーディション「THE LAST PIECE」開催きっかけは「THE FIRST」参加者の熱意
【モデルプレス＝2025/09/14】SKY-HI（スカイハイ）が、14日放送のラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter ＃0 〜Touch Your Heart〜」（TOKYO FM／毎週日曜12時30分〜12時55分）に出演。開催中のボーイズグループオーディション『THE LAST PIECE』（通称『ラスピ』）について語った。
【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRST（ビーファースト）やMAZZEL（マーゼル）に続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。『ラスピ』は19歳以下の男性を対象としたオーディションだが、SKY-HIは10代限定とした理由を、ネットに依存したり悩みすぎたりする若者たちに対して「もったいない」と感じたからだと口に。また、夢に向かうキラキラした若い人の姿を見せることで「若者に夢を見る世の中にしたい」のと同時に「どういうグループができるかも大事だけど、その放送内容自体が、かつて10代だった人たちの気持ちにも絶対火をつけて…」と、同オーディションで、上の世代の人にもエネルギーを届けたいと思ったと振り返った。
SKY-HIはまた、「『THE FIRST』やった時にもうやんないと思ってた」とBE:FIRSTを輩出したボーイズグループ発掘オーディション『BMSG Audition 2021 -THE FIRST』を行った際、今後はオーディションをやらないと考えていたと告白。しかし「その時に中学1年生の時に『THE FIRST』で脱落している子が2人いて」と現在は高校3年生になっている元オーディション参加者たちが、しっかりとスキルを磨いてきたにもかかわらず「対面のところから、みんなと同じところでもう1回、0からちゃんと挑戦したい。その上で、間違いなくデビューメンバーだって思われるところまで、絶対やるから、もう1回0からオーディションをさせてほしい」とSKY-HIに言ってきたという。
そこで「何かオーディションなりなんなりは、じゃあもう1回やっていいんだねって」と、『ラスピ』開催の気持ちが固まったのだという。夢に真剣に取り組む彼らの様子に「こいつらやばい」と思ったとSKY-HI。その元参加者たちは「オーディションの今、最終審査のところにある」といい、彼らには「やっぱり毎回パフォーマンスするとき重みを感じる」と語っていた。
本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、本編配信に先駆けて、TBS系情報番組『THE TIME,』（毎週月〜金曜あさ5時20分〜）の番組内『THE LAST PIECE』コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。9月5日配信のEp.11にて、ADAM（アダム）、GOICHI（ゴイチ）、KANON（カノン）、KANTA（カンタ）、KEI（ケイ）、RAIKI（ライキ）、RUI（ルイ）、TAICHI（タイチ）、TAIKI（タイキ）、YUTA（ユウタ）がファイナリストとして最終審査に進出した。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆SKY-HI「ラスピ」で「若者に夢を見る世の中にしたい」
◆SKY-HI「ラスピ」開催を決めたきっかけ告白
◆BE:FIRST＆MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」
