「くまのプーさん」テーマカフェ 東京・大阪で期間限定オープン！プーさんがいっぱいのメニュー登場
「くまのプーさん」テーマカフェ 東京・大阪で期間限定オープン！プーさんがいっぱいのメニュー登場
ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」をテーマにした『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が、大阪で9月19日（金）から、東京で9月26日（金）から期間限定でオープンする。10月26日（日）まで。
今回は“はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」”をテーマに、色々な表情のプーさんで装飾された店内やメニューが楽しめるほか、オリジナルグッズ、スーベニア、購入者特典も用意されている。
フードメニューは、チキンライスのプーさんがはちみつに見立てたシチューから顔をのぞかせているような「ひょっこりチキンシチューライス」（1890円）、頬杖をついたプーさんのライスとトマトベースの「ごきげん♪ミートボールライス」（1890円）がお目見えする。
チーズでできた花がトッピングされた「花咲く丘のほうれん草のクリームパスタ」（1890円）は、カットフルーツとヨーグルトが入ったハニーポットが付いている。カスタードとフルーツの「くいしんぼうのフルーツピザセット」（2090円）は、はちみつ風味のヨーグルトソースがついている。
「HUNNY風味のフルーツ＆ヨーグルト」（990円 ※はちみつは使用していない）は、プーさんの最中がのっている。
オリジナルグラスに入ったドリンクメニューは、「HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ」（990円）、イチゴ果肉がのった「オレンジ＆マンゴードリンク」（990円）、「オレンジ入りレモネード」（990円）で、3種のストロータグがランダムでついてくる。
プーさんとはちみつがデザインされたオリジナルマグカップに入った「ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク」（各790円）も販売。テイクアウトのドリンクメニューもある。
ドリンクとセットで購入できるスーベニアは、「マグカップ」（2200円）や「アクリルコースター」（ランダム4種 990円）、「チャーム付きマドラー」（990円）、「グラス」（1980円）がある。
カフェオリジナルグッズは、ぬいぐるみやクッキーを抱いた色々な表情のプーさんがデザインされた「アクリルキーホルダー」（ランダム6種 825円）、ピグレットやおやすみ前のプーさんがデザインされた「ビッグ缶バッジ」（ランダム6種 770円）のほか、「ステッカー」（ランダム10種 605円）などがラインアップ。
ティガーやイーヨーたちがデザインされた「巾着」（1540円）、「エコバッグ」（2750円）、「カードケース」（1650円）、「くまのプーさん／はちみつボトル」（853円）も販売される。
カフェ公式サイトで事前予約しカフェ利用すると「オリジナルマルチケース」（ランダム4種）を1枚、カフェでフードとドリンクをセットで注文すると「オリジナルコースター」（ランダム4種）が１つ貰える特典もある。
『「くまのプーさん」OH MY CAFE』は、大阪のkawara CAFE&DINING 心斎橋店で9月19日（金）から、東京・表参道のOH MY CAFEで9月26日（金）から10月26日（日）まで期間限定でオープンする。カフェ公式サイトで事前予約（770円 1名）を受け付けている。1申込みにつき4席まで。価格は税込み。
(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.