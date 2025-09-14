ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」をテーマにした『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が、大阪で9月19日（金）から、東京で9月26日（金）から期間限定でオープンする。10月26日（日）まで。

スペシャルカフェ『「くまのプーさん」OH MY CAFE』が東京、大阪で開催！(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

今回は“はちみつ愛にあふれる「くまのプーさん」”をテーマに、色々な表情のプーさんで装飾された店内やメニューが楽しめるほか、オリジナルグッズ、スーベニア、購入者特典も用意されている。

フードメニューは、チキンライスのプーさんがはちみつに見立てたシチューから顔をのぞかせているような「ひょっこりチキンシチューライス」（1890円）、頬杖をついたプーさんのライスとトマトベースの「ごきげん♪ミートボールライス」（1890円）がお目見えする。

ひょっこりチキンシチューライス（1890円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ごきげん♪ミートボールライス（1890円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

チーズでできた花がトッピングされた「花咲く丘のほうれん草のクリームパスタ」（1890円）は、カットフルーツとヨーグルトが入ったハニーポットが付いている。カスタードとフルーツの「くいしんぼうのフルーツピザセット」（2090円）は、はちみつ風味のヨーグルトソースがついている。

花咲く丘のほうれん草のクリームパスタ（1890円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

くいしんぼうのフルーツピザセット（2090円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「HUNNY風味のフルーツ＆ヨーグルト」（990円 ※はちみつは使用していない）は、プーさんの最中がのっている。



オリジナルグラスに入ったドリンクメニューは、「HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ」（990円）、イチゴ果肉がのった「オレンジ＆マンゴードリンク」（990円）、「オレンジ入りレモネード」（990円）で、3種のストロータグがランダムでついてくる。

HUNNY風味のフルーツ＆ヨーグルト（990円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

HUNNY風味のミルクヨーグルトラテ（990円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

オレンジ＆マンゴードリンク（990円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

オレンジ入りレモネード（990円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

プーさんとはちみつがデザインされたオリジナルマグカップに入った「ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク」（各790円）も販売。テイクアウトのドリンクメニューもある。



ドリンクとセットで購入できるスーベニアは、「マグカップ」（2200円）や「アクリルコースター」（ランダム4種 990円）、「チャーム付きマドラー」（990円）、「グラス」（1980円）がある。

ホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク（各790円） (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

スーベニア (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

カフェオリジナルグッズは、ぬいぐるみやクッキーを抱いた色々な表情のプーさんがデザインされた「アクリルキーホルダー」（ランダム6種 825円）、ピグレットやおやすみ前のプーさんがデザインされた「ビッグ缶バッジ」（ランダム6種 770円）のほか、「ステッカー」（ランダム10種 605円）などがラインアップ。

カフェオリジナルグッズ (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

ティガーやイーヨーたちがデザインされた「巾着」（1540円）、「エコバッグ」（2750円）、「カードケース」（1650円）、「くまのプーさん／はちみつボトル」（853円）も販売される。

カフェオリジナルグッズ (C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

カフェ公式サイトで事前予約しカフェ利用すると「オリジナルマルチケース」（ランダム4種）を1枚、カフェでフードとドリンクをセットで注文すると「オリジナルコースター」（ランダム4種）が１つ貰える特典もある。

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

『「くまのプーさん」OH MY CAFE』は、大阪のkawara CAFE&DINING 心斎橋店で9月19日（金）から、東京・表参道のOH MY CAFEで9月26日（金）から10月26日（日）まで期間限定でオープンする。カフェ公式サイトで事前予約（770円 1名）を受け付けている。1申込みにつき4席まで。価格は税込み。



(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.