その事件は2003年の世界陸上で起こった。パリ大会の開幕2日目。男子100メートル2次予選の第2組。1回目のスタートは3レーンのドワイト・トーマス（ジャマイカ）にフライングがあって、やり直しとなった。現在はフライング一発で失格だが、その年は1回目がやり直し、2回目は誰であろうと失格になる決まりだった。

【写真を見る】“開き直った表情”でトラックに横たわる「ジョン・ドラモンド」

その2回目。全員が号砲に反応し、奇麗に飛び出したかに見えた。ところが、機械は「フライング」と判定し、選手たちは数メートル走ってすぐ加速をやめた。誰一人、自分が当事者だと認識していない。審判員が後方から札を持って近づき、最初は3レーンのトーマスに赤いカードを突きつけた。が、これは単純な間違いで、すぐ隣のジョン・ドラモンド（米）に失格を宣告し直した。青天のへきれき。ドラモンドは両手を左右に振り、血相を変えて「自分じゃない」と訴えた。そしてスターターを含めた審判団に憤然と歩み寄り「動いていない！」と鋭く叫んだ。それでも審判団の態度は変わらない。それを見てドラモンドは4レーンに戻り、トラックの上に仰向けに寝て抗議の意思を表した。ドラモンドには、ピストルが鳴るより先に飛び出した意識はまったくなかったのだろう。パリ・サンドニのスタジアムが騒然とする中、ドラモンドの体を張った抗議は続いた。

フライング判定に抗議するジョン・ドラモンド

実況中継の情報によれば、ドラモンドの反応時間が0.052秒と極端に速かった。競技規則で「ピストルが鳴って10分の1秒より速くスタートした選手はフライングと判定する」と決められている。その反応速度は人間の生理的限界を超えている。つまり〈予測で先に動いているからアンフェアだ〉という解釈なのだ。

この規則を知らない視聴者は、テレビを見ていて不審に思ったに違いない。スロービデオを何度見直しても、ドラモンドは他の選手より先に動いたように見えなかった。ピストルより先に動いたらフライングと思っていた多くのファンは、正式なルールを知って戸惑ったのではないだろうか。

失格の判定は決して受け入れないとばかり、彼はトラックに寝そべり続けた。

レースは1時間中断

ドラモンドは、アメリカのトップ・スプリンターの一角として10年以上にわたって活躍していた。4×100メートルリレーでは世界陸上で2度、シドニー五輪でも金メダルを獲得している。けれど、個人ではなかなか金メダルに届かなかった。

2002年IAAFグランプリファイナルで優勝を果たした彼は、34歳を迎え、いよいよ人生最後になるかもしれないパリ世界陸上の舞台で、初の頂点を狙っていた。

「スタートの天才」、周囲は彼をそう呼んでいた。驚異的な反応速度の速さがドラモンドの強みだった。その天性が「最後の勝負」を懸けた舞台で自らの首を絞めてしまった。

10分近くたって、ようやく気持ちを切り替えたのか、ドラモンドは深々と頭を下げてトラックを去った。観衆は拍手と歓声でドラモンドをたたえた。歯を食いしばり、懸命に涙をこらえ、首を左右に振って競技場から姿を消そうとした直前、一人のスタッフが後ろから駆けて来て何かを伝えた。するとドラモンドは踵を返し、またトラックに戻った。一緒にフライングを宣告された5レーンのアサファ・パウエル（ジャマイカ）もスタート地点に戻り、いよいよ収拾がつかなくなった。

ドラモンドはもう一度、トラックの上に寝転んだ。近づくテレビカメラに、仰向けのまま「オレは動いていない」「オレは動かない」と繰り返し叫んだ。

結局約1時間レースは中断し、第2組のレースは後回しにされた。ドラモンドは国際陸連から失格処分を受けた。事件後、ドラモンドは競技から引退。個人でのメダル獲得はついに果たせないまま競技を離れた。

大阪で“雪辱”

ドラモンドの抗議を見ながら、私は奇妙なルールの存在にあきれる思いだった。

“世界一速い男”を決める陸上男子100メートルで、“速すぎる男”を失格にする、そんな理不尽な規則があっていいのだろうか。

われわれ一般人からすれば、100メートルを9秒台で走ること自体が“人間の限界を超えている”と感じる。それなのに、スタートの反応速度においては、“常人の計測データ”を基準にルールを決めている。

そのドラモンドが07年の大阪世界陸上にタイソン・ゲイのコーチとして来日。100、200、400メートルリレーの3冠達成の陰の力になった時、パリの雪辱ができたと多くのファンが溜飲を下げた。しかし14年12月、禁止薬物の所持・売買、選手に使用を促したとして8年間の資格停止処分を受けた。悲劇の余波は続いていたのだろうか……。

2022世界陸上オレゴン大会では110メートル障害決勝で地元のデボン・アレン（米）が反応速度0.099秒で失格になった。わずか1000分の1秒速すぎたための非情な宣告。悲劇は、9月13日に開幕する東京世界陸上でも起こる可能性がある。速すぎるゆえの犠牲者が出ないよう祈るばかりだ。

小林信也（こばやしのぶや）

スポーツライター。1956年新潟県長岡市生まれ。高校まで野球部で投手。慶應大学法学部卒。大学ではフリスビーに熱中し、日本代表として世界選手権出場。ディスクゴルフ日本選手権優勝。「ナンバー」編集部などを経て独立。『高校野球が危ない！』『長嶋茂雄 永遠伝説』『武術に学ぶスポーツ進化論』など著書多数。

「週刊新潮」2025年9月11日号 掲載