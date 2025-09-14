

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第37回は、松平定信が天皇の意向を退ける「尊号事件」について解説する。

定信の老中辞任にもつながった「尊号事件」とは？

老中首座となった松平定信は、賄賂が横行した商業主義政策を見直すべく「寛政の改革」を断行する。緊縮財政と風紀取り締まりによって、幕府の財政を立て直そうとした。

大名から百姓・町人に至るまで倹約が要求されて、高価な櫛（くし）や煙管（きせる）など売買が禁止されたほか、女性の髪結いや「富くじ」も営業停止に追い込まれた。

そのほかにも、金や銀の装飾品、絹の衣服、高価なおもちゃ、さらに値段が張る初物（はつもの）まで売買が禁止されたという。

人々から反感を買うことになった定信が、さらにその評判を悪くしたのが「尊号事件」（「尊号一件」［そんごういっけん］）である。幕府が公家を罰するという展開となり、定信の老中辞任につながったともいわれている。一体、何が起きたのだろうか。

事の発端は、安永8（1779）年10月に後桃園天皇が亡くなったことにある。皇嗣がまだ決まっていなかったことから、急きょ、閑院宮典仁親王の第6皇子が後桃園天皇の養子となり、皇嗣に定められた。翌年の安永9（1780）年12月には即位式が行われている。のちに光格天皇と呼ばれる人物である。

このときに困ったのが席順だ。というのも、光格天皇の養父にあたる後桃園天皇が亡くなっており、実父の閑院宮典仁は親王である。慶長20（1615）年に制定された「禁中並公家諸法度」によると、親王は太政大臣、左大臣、右大臣の「三公」の下に位置づけられている。つまり、典仁親王は天皇の実父でありながら、臣下である三公のあとに座ることになってしまい、これはいかにも具合が悪い。

かといって「禁中並公家諸法度」は朝廷と公家を統制するために幕府が制定した基本法令であり、変更するのは簡単ではない。であるならば、方法は一つ。典仁親王に「太上天皇」の称号を与えれば、席順の問題は解決する。

「太上天皇」とは上皇のことで、天皇が譲位したのちの称号となり、これまでも、承久3（1221）年には 後堀河天皇の父・守貞親王に後高倉院と太上天皇号を贈っている。 また結局は辞退となったものの、 文安4（1447）年には後花園天皇の父・伏見宮道欽親王に後崇光院と太上天皇号を贈ったこともあった。

前例があることだけに問題ないだろうと朝廷側は考えていたようだ。寛政元（1789）年8月には天皇の意向が文書で所司代に渡されて、幕府のもとへと伝達されることになった。

ところが、幕府からの答えは「慎重に評議することを求めたい」というものだった。幕府側に強固に反対した人物がいたからだ。そう、老中首座の松平定信である。

引き合いに出された「敦明親王」

定信はあくまでも「太上天皇」の尊号を冠するのは、天皇の地位についた者のみ、という原則にこだわった。関白の鷹司輔平（たかつかさ すけひら）に「君臣の名分を私情によって動かすべきでない」と回答している。

朝廷が挙げた2つの先例についても、「いずれも承久、応仁の時の儀」として、戦乱のときがゆえに平時とは事情が違う、と例外を認めなかった。

輔平からは「孝行心によるものだから認めてほしい」と再考を求められるも、定信は方針を変えることはなかった。

ただし、定信なりに妥協もしたらしい。定信と輔平とのやりとりのなかで、昨年の大河「光る君へ」にも登場した、敦明親王（あつあきら しんのう）が引き合いに出されることになる。

平安時代において栄華を誇った藤原道長は、三条天皇を退位に追い込んで、自分の孫・敦成親王（あつひら しんのう）が後一条天皇として即位することになった。そこまでは道長の思惑通りだったが、皇太子には三条天皇の第1皇子・敦明親王が立てられることになった。

このとき、道長の孫である後一条天皇はまだ9歳で、健康なまま育つとは限らない。一方の皇太子の敦明親王は23歳と、すぐにでも帝になれる年齢だ。道長にとっては脅威だったが、三条天皇が崩御すると、後ろ盾を失った敦明親王は皇太子を自ら辞退。結局、皇太子には道長のもう一人の孫である敦良親王（あつなが しんのう）が立てられることになった。

このとき道長の配慮で、敦明親王には「小一条院」という称号が与えられて、准太上天皇（上皇に準ずる存在）として経済的に優遇されることになった。

松平定信と関白の鷹司輔平とのやりとりでは、敦明親王のそんな処遇について話題に上り、定信も典仁親王を経済的な面で優遇することは認めたようだ。天皇もそれをいったんは受け入れて、解決したかに見えた。

朝廷に通告することなく公家の2人を処分した

しかし、光格天皇は諦めきれなかったようだ。寛政3（1791）年末に関白が鷹司輔平から一条輝良に代わると、再び幕府にアプローチしている。天皇の周りを賛成派の公家たちで固めたうえで、先例を根拠にしながら、朝廷は再び尊号宣下の実現を迫る文書を幕府に送りつけたのだ。

定信のほうはというと、どれだけ言われても意見を変えるつもりはなかった。先例については状況が異なるために「従う必要なし」という立場を変えず、「孝心」、つまり「親を思う子の思いやりだから」とする言い分についても、定信らしい、こんなロジカルな反論を用意していた。

「悪しき先例を後世に残したのでは先祖代々に対する〈孝心〉にならない」

さらに、定信はこのときに朝廷が再び回答を迫ってくることや、尊号宣下を断行してきた場合も想定して、幕府内で対応を協議している。

そして定信の読み通りの展開になった。幕府側が尊号宣下を再び退けたにもかかわらず、朝廷は「尊号宣下を断行する」と通告してきた。定信は尊号宣下について「決して御無用」と改めて拒否。さらに、武家伝奏の前権大納言・正親町公明、議奏の前権大納言・中山愛親、同じく議奏の前権大納言・広橋伊光の3名の公家を、江戸に召喚すると朝廷に通告したのだ。

朝廷側もまさかここまで強硬だとは思わなかったのだろう。天皇は慌てて尊号宣下を取り止めて、3名の江戸への召喚を免れようとしたが、定信の態度は頑なで、中山と正親町の2人を江戸に呼び「職責を果たしていない」と処罰している。天皇を罰するわけにはいかないので、側近にその責任をとらせたのである。

これまでも、幕府が官位を持つ公家を処分することはあったが、その際には事前に朝廷に通告し、朝廷が官職を解いてから、幕府が処分するという流れが慣習となっていた。朝廷の顔をつぶさないための配慮からだ。

ところが、今回は定信の「武家も公家もともに王臣」という方針により、大名を処罰するときと同じように、朝廷に事前に通告することなく、公家にも処分が断行された。

とことん原則を貫く定信。幕府と朝廷との間に大きな溝が生まれたことは言うまでもないだろう。

定信が警戒した「一橋治済の暗躍」

定信がここまで強硬に尊号宣下を拒否したのには、実はある男を警戒していたからでもあった。11代将軍・徳川家斉の実父・一橋治済である。今回の大河ドラマ「べらぼう」では、陰謀家として描かれている治済だが、実際にもなかなかの策略家だったらしい。

もし、ここで「天皇の父」への尊号宣下を許せば、治済もまた「将軍の父」として大御所になり、政治に介入しようとしてくるはず。いつでも一手先を読んだ定信は、そうした展開を食い止めるためにも、尊号宣下を許すわけにはいかなかったのである。

しかし、ただでさえ倹約令でみなの反感を買っているときに、朝廷と将軍家まで敵に回せば、定信の立場も危うくなってくる。この尊号事件が、定信の老中辞任への流れを決定づけることになった。

