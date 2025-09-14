超大物歌手の体調不良の一報がもたらされ、世間に動揺が広がっているーー。

9月13日、歌手の美川憲一が自身のInstagramを更新。《この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました》と心臓疾患を報告。

《9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております》

と、入院中の病室で右手を掲げた画像を掲載した。

「洞不全症候群とは不整脈の原因になる疾患の一つです。国立循環器病研究センターの解説ページによると《“発電所”（洞結節）の異常によって、心臓の中で電気が作られなくなる病気》であり《電気不足で脈が遅くなるか、または時々心臓が止まるように》なるといいます。その結果、ふらつきやめまい、失神を起こすことがあり、ペースメーカーの埋込手術が必要になるそうです。洞結節の機能は年齢と共に低下することから、手術を決意したのでしょう」（芸能記者）

手術は無事に成功しており回復が待たれるが、退院の時期は不明だ。

「美川さんは9月27日、28日に開催される秦野たばこ祭でメインの絆ステージに出る予定ですが、難しいでしょう。たばこ祭では地元出身のLUNA SEAの真矢さんも出演予定でしたが、脳腫瘍の公表により会場には訪れるものの出演はしないことが公表されています。出演者が立て続けに病に倒れたことも話題になっています」（前出・記者）

Xでは

《たばこ祭りのメインゲストの美川憲一も入院してるのか…今年の祭りはなにか不安な事ばかりだな…》

《美川憲一さん、入院中 絆ステージ出てくれたら嬉しいけど、無理はしないで、秦野たばこ祭》

と心配の声が書き込まれている。デビュー60周年を迎えた美川は、現在79歳だ。

《歳をとると必ず皆 どこかしらに、不具合が出るもんね。メンテナンス大事……ペースメーカーって、どんななんだろう？歌えるのかな？》

《美川憲一さんって79歳？！もっと若く見える》

美川は投稿の最後で、《少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します。退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです》と述べている。

「ペースメーカーが正常に機能すれば、命に関わるような病気ではありません。必ず復活してくれるはずです。退院したときのコメントが楽しみですね」（前出・記者）

かつて“100歳まで現役”を目指すと語っていた美川。ぜひともあと20年、歌い続けてほしい。