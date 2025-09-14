◇プロボクシング日本ライト級王座決定戦10回戦 今永虎雅《○判定●》村上雄大（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

日本ライト級王座決定戦で同級2位の今永虎雅（26＝大橋）が同級1位の村上雄大（25＝角海老宝石）に3―0判定勝利し、新王者に輝いた。

長いリーチを生かして序盤から上下に攻撃を打ち分け、4回には強烈な右アッパー、5回には強烈なワンツーに左アッパーと全開。判定結果はジャッジ2者がフルマークをつける圧勝（100―90×2、99―91）となった。9戦全勝（5KO）で初のタイトル獲得となった今永は、ベルトを肩にかけ「日本のベルトはうれしいし、そう簡単に獲れるものではない。勝ててホッとしている。一つタイトルが獲れたことは大きい一歩」と頬を緩めた。

10回にはギアを上げ、倒し切れず悔しそうな表情。「お客さんも倒したいとこ見たかったでしょうし、自分も倒したかったが先に向けてのテストの部分もあった」と明かし「内容はそんなによくなかったが、まだまだ自分のボクシングをつくって組み立てていける段階。練習していたボクシングは出せた」と胸を張った。

アマ10冠のホープは、昨年末に開催された優勝賞金500万円のアジア最強ライト級トーナメントで優勝。次戦は同門の井上尚弥が出場予定の12月27日のサウジアラビアでの「リヤド・シーズン」参戦も浮上し「大きいチャンスがいつ来てもいいように強くなりたい。目指すのは世界。これからも強くなって世界チャンピオンになりたい」と高らかに宣言した。

3度目のタイトル挑戦となった村上は、手数でプレッシャーをかける場面もあったが、またしてもベルトに届かなかった。