神奈川県立図書館の「戦時文庫」

神奈川県立図書館（横浜市）に、主に国民の戦意高揚を図るために活用したとされる1570冊の「戦時文庫」が保存されている。戦後、民主化を進めた連合国軍総司令部（GHQ）による没収を免れ、当時の歴史をつなぐ。今夏、その一部が同館で展示され、担当者は「実際に読まれていた資料を見て、戦争を知るきっかけにしてほしい」と期待する。

終戦から24年後の1969年、歴史博物館の県立金沢文庫（横浜市）の旧館展示室にあった仏像の台の下から「おびただしい数の図書」が見つかった。金沢文庫によると、展示室には来館者の出入りもあったが気付かれないままで、外部の展覧会に仏像を出品する準備中、発見されたという。

見つかった伝記や児童書などは県立図書館が引き受け、1570冊を戦時文庫と名付けカテゴリー化した。大半が1941〜1944年ごろに出版されたもので、真珠湾攻撃で戦死した軍人の母を題材にした紙芝居「軍神の母」や「忠君愛国」のイメージが根強い南北朝時代の武将楠木正成の伝記などがある。

当時は現在のように図書館が充実しておらず、国の指導に基づき、数十冊をひとまとめにした「貸出文庫」として各地の図書館が学校や青年団などに提供していた。神奈川では金沢文庫がその役割を担っていたが、戦争の激化につれ、職員の出征で衰退したとされる。戦後はGHQが軍国主義的な書籍の処分を進めたが、金沢文庫で見つかったもののように一部は残存している。

県立図書館の担当者は、経緯に関する詳細な記録はないとしつつも「後世に残すために当時の職員が隠したという見立てがある」と話す。同館では、戦時文庫の歴史を伝える企画展示「戦後80年 戦時文庫と戦時下の図書館活動」を9月10日まで開催している。

神奈川県立図書館に保存されている「戦時文庫」