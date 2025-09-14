【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）

【映像】打った瞬間にセンター見送る！着弾までの“約3秒”

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。3回に第49号のホームランを放つと、その際に相手外野手が見せた動きが話題となっている。

3点ビハインドで迎えた3回表のドジャースの攻撃。先頭打者として打席に入った大谷は、ジャイアンツ先発のウェブ投手と対戦し、カウント1ー0からウェブが投じた148キロのシンカーをフルスイング。甘く入ったボールは大谷のバットで叩かれると、バックスクリーンへと一気に伸びていった。

打球角度25度で打ち上がった打球は、着弾までわずか約3秒。この日SPOTV NOWで実況を務めた生明辰也アナウンサーが「もうセンターも見送っている。打った瞬間でしたセンター方向。見事なバッティングを見せました」と伝えたように、114.8マイル（約184.8キロ）という超高速打球がバックスクリーンへと吸い込まれた。打った大谷が仁王立ちで本塁打を確信して見とれていると、ジャイアンツナインもこれは届かないとあきらめムード。中でも打球に最も近いセンターのマトスは早々と諦めていた。

この一発が呼び水となり、この後ドジャース打線は爆発して一気に打撃戦となり、結果的に大勝へつながった。圧巻の一打を放った大谷に対し、視聴者は「うっとり谷」「完璧すぎる」「よく飛んだ」と打球の飛距離などに言及するコメントが目立った。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）