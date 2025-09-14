【しまむらの淡色】が最高すぎーーーッ♡ 夏 → 秋に着回せる！「オールインワン」

季節の変わり目。着る服に迷っている大人女性には、オールインワンがおすすめです。今回編集部が注目したのは、淡色コーデが得意な@minamii.__さん絶賛の一枚。きれいめに着こなしやすく、気温に合わせてインナーをチェンジすれば秋まで着まわせそうです。コーデに迷ったときの救世主になってくれるかも。

上品見えが狙える淡色オールインワン

【しまむら】「TT*KIWオールインワン」\2,420（税込）

@minamii.__さんが「もう最高すぎて既にめっちゃ着てる！」と絶賛のオールインワン。上品な色味やスマートなシルエットがきれいめな着こなしにマッチし、オンオフ問わず着まわせます。華奢なダブルストラップも、女性らしい雰囲気をプラス。胸元のデザインがポイントになり、シンプルなインナー合わせでもサマ見えしそうです。

インナー次第でロングシーズン着まわせる

残暑が厳しい日はノースリーブのインナー合わせで涼しげに。ブラウンなら淡色を引き締めつつ、秋を先取りできそうです。着こなしがシンプルにまとまらないよう、アクセサリーや小物で華やぎをプラスすれば、大人にも似合う上品な着こなしに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M