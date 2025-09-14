26Ç¯ÅÙÁ°´üÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¼ç±é¤Î¸«¾å°¦¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ö³Ú¤·¤¯»£±Æ¡×ÌÀ¼£´ü¤Î´Ç¸î»Õ¤òÂêºà
NHK26Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î1¿Í¤òÌ³¤á¤ë¸«¾å°¦¡Ê24¡Ë¤¬»£±Æ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢14Æü¤ËÆÊÌÚ¡¦ÂçÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
9·î8Æü¤«¤é»£±Æ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï600Ç¯°Ê¾å¤ÎÅ¨»ë¤ò¸Ø¤ë¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÁâÆ¶½¡»û±¡¡¢ÂçÍº»û¡Ê¤À¤¤¤ª¤¦¤¸¡Ë¤Ç¡¢Âè1½µ¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëº×¤ê¤Ï¤ä¤·¤ä½ÐÅ¹¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¶Æâ¤Ë²ÈÂ²¤ÈË¬¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤é¤Èº×¤ê¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£ËÜÆ²¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë10ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÀßÄê¤ÎÍá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£²ñ¸«¤Î»þ¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤Î¤¤¤¤¸½¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤¹¤´¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£´ü¤Î´Ç¸î»Õ¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥Ð¥Ç¥£Êª¸ì¤Ç¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤È¶¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¸«¾å±é¤¸¤ë°ì¥ÎÀ¥¤ê¤ó¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©Æá¿ÜÃÏ°è¤Î¸µ²ÈÏ·¤Î²È¤ËÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢»£±Æ¤âÂçÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÆü¤Ï²Î¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î²Î¤Ê¤Î¤Ç²»Äø¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬1È¯OK¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾åºä¤âÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î¸½¾ì¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¸«ÆÏ¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ¼Î©¤Ê¤É±«¤Ç»£±Æ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤µ¤óÀ¸¤À¸¤¤È¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¿¹ÎÓ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢Êý¸À¤âÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÏÂ¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï½ñÆ»¤ä²Î¡¢¤Ê¤®¤Ê¤¿¤Ê¤É¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1Æü6¸Â¤È¤«¡¢³Ø¹»¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡Ê±é¤¸¤ë¡Ë¤ê¤ó¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ê¤óÁü¤ò¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ê¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤âÍÄ¾¯´ü¤«¤é²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¥ê¥º¥à´¶¤ä¼Ò¸òÀ¤Ê¤É¤ò¹â¤á¤ë¥ê¥È¥ß¥Ã¥¯¤ä½ñÆ»¤ä¿å±Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½¬¤¤»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤â½¬¤¤»ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¤³¤ÎÆü»£±Æ¤·¤¿¤ªº×¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿ÆÌò¤Î¿åÌîÈþµª¤äËÌÂ¼°ìµ±¤é¤È¤â½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤¿¡£50¿Í¶á¤¯¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤âµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡ÖÆø¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤ªÅ·µ¤¤â¤¹¤´¤¯À²¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤Ï¤¤Ã¤È°ìÃ¶¤Î¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¹¤«¤¯¹¬¤»¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïñ»Ò¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Ëñ»ÒÅ¹¤¬ÍÌ¾¤Ê±§ÅÔµÜ¤Þ¤ÇÆüµ¢¤ê¤Ç¿©¤Ù¤ËÍè¤¿»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö²÷Â®ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÍè¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌîºÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ªÊÆ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤Þ¤Àñ»Ò¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¿©¤Ù¤Æµ¢¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¾åºä¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª·Î¸Å¤Ê¤É¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä·É¸ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤½¤ÎÀè¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ê¤ò°®¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸ÊâÉý¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¾åºä¤Î½Ð±éÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï2¿Í¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö»ä¤Ï¡Ø¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡Ä¡£¤à¤³¤¦¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¡£¤Þ¤¿¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤À½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£´ü¤ËÆ±¤¸´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡ÊÀµµ¬¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤¹¤ë¡£¸«¾å¤¬Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¡¢¾åºä¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾ÈþÌò¡£ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡¡Âç´ØÏÂÊª¸ì¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢ºî¼Ô¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò»á¤é¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÆÏ¤±¤ë¡£
NHK¤Ï¡Ö·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿2¿Í¤Î¥Ê¡¼¥¹¤È¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ëÂç´ØÏÂ¤µ¤ó¡Ê1858¡Ý1932¡Ë¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¡Ê1857¡Ý1940¡Ë¤Ï¡¢1886Ç¯¤Ëºù°æ½÷³Ø¹»¤Î´Ç¸îÉØÍÜÀ®½ê¤ËÂè1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¡£Â´¶È¸å¤ÏÄë¹ñÂç³Ø°å²ÊÂç³ØÂè°ì°å±¡¤Ç¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÂç´Ø¤µ¤ó¤Ï¿¦¾ì¤òÄÉ¤ï¤ì¤Æ¿·³ã¸©¤Ç½÷³Ø¹»¤Î¼Ë´Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÇÉ½Ð´Ç¸îÉØ²ñ¤òÀßÎ©¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤³¤ËÂç´Ø¤µ¤ó¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
2¿Í¤ÏÇÉ½Ð´Ç¸î¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ±Ö³èÆ°¤Ç¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï´Ç¸îÉØ²ñ¤òÂç´Ø¤µ¤ó¤Ë°Ñ¤Í¤Æ°úÂà¡£Âç´Ø¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²ñÆ¬¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÇÉ½Ð´Ç¸îÉØ¿´ÆÀ¡×¡Ö¼ÂÃÏ´Ç¸îË¡¡×¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£2¿Í¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Î³ÎÎ©¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
Ä«¥É¥é¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î25Ç¯Á°´ü¤Ïº£ÅÄÈþºù¼ç±é¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡¢Æ±Ç¯¸å´ü¤Ï¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®ÀâÂè114ºîÌÜ¡£