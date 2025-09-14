TWICE・ジヒョ、レースの透けワンピ姿で魅了 日本では必ずコンビニへ「絶対買うものがある」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのJIHYO（ジヒョ）が14日、都内で行われた韓国コスメブランド『milktouch』新商品発表会に登場した。ジヒョはピンクのレースワンピース姿で登場し、美しいスタイルを披露した。
【全身ショット】美脚チラリ…レースの透けワンピ姿で登場したTWICE・ジヒョ
同ブランドのミューズを務めるジヒョは、あす15日から発売する新商品「アイコニックロングマスカラ」「アイコニックフィルムマスカラ」にちなみ、巨大マスカラとともに登場。新商品について「自分のまつ毛にピッタリ合っていて、一日中にじまないのがうれしい」とにっこり。
また、普段のアイメイクについても聞かれ「普段は自然な感じに見せたいので軽くマスカラを塗っています」と言い、一方、ステージでは「証明があるので、どうしても目元が強調されにくいんです。なので、目元からきっちり几帳面に塗って、目元を輝かせるように意識している」と明かした。
また、日本で必ず行く場所ついて尋ねられると「おいしいお店には絶対行きます！あとは、コンビニで絶対買うものもありますし、コスメを買いにドラッグストアにも行きます！」と声を弾ませた。
