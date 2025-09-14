¡ØTHE LAST PIECE¡ÙKANTA¡¢µÉ²»¾É¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡ÈÌ´¡É¤ËÄ©Àï¡Ö´õË¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡×¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ´ë²èVol.4¡Û
¡¡SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£Vol.4¤Ç¤Ï¡¢KANTA¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢MAZZEL¤Ë¼¡¤°3ÁÈÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£6·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢TBS¡ØTHE TIME,¡Ù¡Ê·î¡Á¶â Á°5¡§20¡ÁÁ°8¡§00¡Ë¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±Æü¤«¤éBMSG¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ØTHE LAST PIECE¡ÙËÜÊÔ¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å8¡§00¢¨°ìÉô¡¢Îã³°¤¢¤ê¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¡¢3¼¡¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À·×30¿Í¤ÎÎý½¬À¸¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡9·î5ÆüÇÛ¿®¤ÎËÜÊÔ¡Ö#11¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í¤¬·èÄê¡£¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿Í¿ô¤ä¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ADMA¤Î¸ÀÍÕ¤¬¼«¿®¤Ë¡Ö¹ç½É¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿³ºº¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKANTA¡Û»°¼¡¿³ºº¤ÇMove On¤ò¤ä¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Ï¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡ÚKANTA¡ÛµÉ²»¾É¤¬ÍýÍ³¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë¼õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Ò¤¿¤¹¤éÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKANTA¡Û¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊª»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡£
¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¶Ê¤Î°ÕÌ£¤È¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ê¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹Í¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÃæ¡¢Ãç´Ö¤ä»ØÆ³¼Ô¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKANTA¡ÛADAM¤¯¤ó¤«¤é¤Î¡ÖKANTA¤Ë¤ÏKANTA¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¿§¤ä¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¿Í¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÌÀÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ºº¤Î»þ¡¢¥Ü¥¤¥È¥ì¤Ê¤É¤Ç¡Ö²Î¤Ï¾å¼ê¡ª¤À¤±¤É¡¢¤ª¤â¤·¤íÌ£¡¢¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤³¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¤È»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î²ÎÀ¼¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼þ¤ê¤È¼«Ê¬¤òÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ADAM¤¯¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ººÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¹ç½É¿³ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËADAM¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¿³ººÅöÆü¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚKANTA¡Ûº£¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¡Ê²ÈÂ²¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¢Í§Ã£¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ì´¤Ï¡Ö²¿¤«¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×
¡½¡½ºÇ½ª¿³ºº»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡»¡»Ã´Åö¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤ÊÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKANTA¡ÛÍî¤ÁÃå¤Ã´Åö¡£
¡½¡½¤³¤³¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÄ°¤¯³Ú¶Ê¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢¡È¥Ñ¥ï¡¼¥½¥ó¥°¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÚKANTA¡ÛFinesse¡ÊRemix¡ËFeat.Cardi B¡¿Bruno Mars
¤³¤Î¶Ê¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç»È¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡ª¤½¤Î»þ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¯¤È¤½¤Î»þ¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤·¡¢²»¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡ª¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¥À¥ó¥¹¤Çfreestyle¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤¦¶Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¾Íè¤Î¡ÈÌ´¡É¤Ï¡£
¡ÚKANTA¡Û¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÊý¤ä¹¥¤¤À¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢²¿¤«¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤Ï¾®³Ø»ÍÇ¯À¸¤Î»þ¤Ë´Ä¶¤¬¸¶°ø¤Ç·Ú¾É¤ÎµÉ²»¾É¤È¾ìÌÌ¤«¤óÌÛ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç¤Î²»ÆÉ¤ä¥¯¥é¥¹¤Î¿Í¤Ë²¿¤«¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¤Ê¤Ë¤«ÀèÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë»þ¤ä½éÂÐÌÌ¤ÎÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë»þ¤Ë¤½¤Î¾É¾õ¤¬¤Ç¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±»Ï¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë»þ¤âµÉ²»¾É¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¥À¥ó¥¹°Ê³°¤Ç¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë²»³Ú¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÍ£°ì¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤¬²»³Ú¤Çµß¤ï¤ì¤¿Ê¬¡¢¼«Ê¬¤¬É½¸½¤¹¤ë²»³Ú¤Ç¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ÎÊý¤Ê¤É¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢´õË¾¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç½é¤á¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡É¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£µÉ²»¾É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ìÀÚÅÁ¤¨¤º¤Ë¿³ºº¤ËÄ©¤ó¤À»Ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÙ¶»¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£²Î¾§ÌÌ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÎý½¬À¸¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·Ð¸³¤³¤½¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÉð´ï¤ËµÞÀ®Ä¹¡£9·î12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ª¿³ºº¤Î1¶ÊÌÜ¡ÖPIECES¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÃÀÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ø¼°YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëVlog¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£RAIKI¤Ï¡ÖKANTA¤Ï°Õ³°¤È¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
