»³Ã«²Ö½ã¡Ö£·Ç¯¤¯¤é¤¤¿ÆÍ§¡×¸µÇµÌÚºä¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿ÆÍ§ÌÀ¤«¤¹¡¡¾¾²¬¾»¹¨¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¥ã¥Ñ¤¬¹¤¤¡×
½÷Í¥»³Ã«²Ö½ã¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¸ò¿¼¤¤¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»³Ã«¤ÏÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µÀçÂæ¤ÎÅ¹¤Ç¾¾²¬¾»¹¨¡¢ÇîÂ¿ÂçµÈ¤È¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»³Ã«¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀïÂâ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¾¾²¬¤µ¤ó¤¬¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿À¸¶ðÎ¤Æà¤¬¿ÆÍ§¤Ç¡£ºòÆü¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¡ØÌÀÆü¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»³Ã«¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¡¢7Ç¯¤¯¤é¤¤¿ÆÍ§¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¥ã¥Ñ¤¬¹¤¤¤Í¡£À¸¶ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¥¥ã¥Ñ¤¬¹¤¤¡£Èà½÷¤ÏÅ·ºÍµ¤¼Á¤À¤«¤é¡×¤È¶¦±é¤·¤¿À¸¶ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡»³Ã«²Ö½ã¡Ê¤ä¤Þ¤ä¡¦¤«¤¹¤ß¡Ë1996Ç¯¡ÊÊ¿8¡Ë12·î26Æü¡¢µÜ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£07Ç¯¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£ÍâÇ¯¥É¥é¥Þ¡ÖCHANGE¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¼êÎ¢·õÀïÂâ¥Ë¥ó¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯¡¢BS¥Æ¥ìÅì¡Ö¿ÆÍ§¤Ï°½÷¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£¤ß¤ä¤®å«Âç»È¡£