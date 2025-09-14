菅野智之、白星ならずも6回1失点のQS ”レジェンド”と演じた投手戦を地元メディアも称賛「その名声に相応しい投球をみせた」
菅野の力投は報われなかった(C)Getty Images
オリオールズの菅野智之が現地時間9月13日、敵地でのブルージェイズ戦に先発し、6回を投げ被安打4、1失点の好ピッチングを披露した。試合は4-5でオリオールズがサヨナラ負けを喫し、菅野に勝敗はつかなかった。だが、先発投手として役割を果たした日本人右腕には、高い評価が送られている。
【動画】菅野智之の冴えるスプリット！米記者も魅了する切れ味
初回、菅野はブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.が放った打球がピッチャー返しとなり左足に直撃。前回登板のドジャース戦に続き、打球が身体に当たるアクシデントに見舞われるも、この試合ではその後も投球を繰り広げている。この試合、ブルージェイズは通算221勝を挙げているマックス・シャーザーが先発。日米のベテラン同士の投げ合いにより、中盤まで僅差のスコアでゲームが展開した。
菅野は6回を1失点に抑え、球数は63球だったもののこの回限りで交代が告げられ、シャーザーも5回まででマウンドを降りている。6回終了時でオリオールズが2-1とリードしており、菅野は勝ち投手の権利を得て降板。だが両チームのリリーフ投手が登板した試合後半にスコアが動き、最終的にブルージェイズが逆転サヨナラで勝利を掴んだ。
菅野は久々の白星とはならなかったが、オリオールズの地元放送局『MASN』がそのピッチングを称えている。試合後のレポートでは両チームの先発投手をフォーカスしており、「試合の焦点はボルチモアのブルペンに移ったが、試合の立ち上がりを飾ったのは2人の伝説的投手の先発マッチアップだった」と説明する。
その上で、「オリオールズからは日本でセ・リーグMVPを3度獲得したトモユキ・スガノ、ブルージェイズからはMLBでサイ・ヤング賞を3度獲得したマックス・シャーザー。ロジャース・センターで両者ともにその名声にふさわしい投球を見せたが、勝利したのはシャーザーのチームだった」と振り返っている。
さらに同メディアは、「左足の状態も万全ではなかったはずだ」と初回のアクシデントの影響にも触れながら、菅野の投球内容について、「わずか1自責点で6回を投げ切ったベテラン右腕は、8月8日のアスレチックス戦以来となるクオリティスタートを達成。ブルージェイズがリーグ最高のチーム打率と4位の得点を誇るチームであることを考えれば、この成績はなおさら印象的だ」として、強力打線相手の好投に賛辞を並べた。
ここ数試合、打ち込まれる登板が続いていたものの、このゲームではしっかりと責任を果たした菅野。自身の特徴を存分に発揮し、MLBの“レジェンド”と見事な投げ合いを演じるなど、チーム首脳陣やファンの期待に応えたマウンドとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]