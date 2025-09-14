◆プロボクシング ▽日本ライト級（６１・２キロ以下）王座決定戦１０回戦 村上雄大―今永虎雅（９月１４日、愛知・名古屋 ＩＧアリーナ）

同級２位・今永虎雅（たいが、２５）＝大橋＝が、同級１位・村上雄大（２５）＝角海老宝石＝に判定勝ちし、日本ライト級新チャンピオンとなった。今永は「うれしいし、日本のベルトはそう簡単にとれるもんじゃない。しっかりかみ締めながら、でも、目指しているのは世界。もっといいボクシングを作って頑張ります」と喜んだ。

開始から左ボディーや、左フックを中心に試合を組み立てると、４回は右フックから左ボディーで相手の体勢を崩した。「打たれ強くて、気持ちも強い選手でやりづらかった」と振り返ったように、５回にはコーナーに追い込み、たたみかけたが、ダウンは奪えなかった。それでも、５回終了時に公開された採点ではジャッジ３者が５０―４５と今永を支持。７回には村上の左ストレートを食らうものの、９回にはスピードのある左ストレートを放った。採点は２人が１００―９０、１人が９９―９１の３―０で勝利し、９戦全勝で初のベルトを手にした。

父親が虎のことが好きで「虎雅（たいが）」と命名された今永は、奈良・王寺工高時代に高校タイトル総なめとなる史上初の高校８冠を達成。東洋大でもタイトルを獲得し、アマ１１３勝（２３ＫＯ・ＲＳＣ）１３敗の成績で１０冠を手にした。２０２２年６月のプロデビュー戦から８連勝（５ＫＯ）中で、２４年１１月にはアジア最強ライト級トーナメントを制していた。

通算戦績は今永が９戦９勝（５ＫＯ）、村上が１０戦６勝３敗１分け。