お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が、14日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）にゲスト出演。自身が社長を務める事務所「ザ・森東」に所属させたい先輩芸人を明かした。

同番組は宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野英孝によるお散歩バラエティ。この日は、上京時から五反田に住み続け、個人事務所「ザ・森東」も構えた森田が五反田を案内した。

現在、ザ・森東に所属するのはさらば青春の光のみ。新たに芸人を入れないのかと聞かれると「どうしよっかな〜って思いますよね」と回答。入所を希望する声もあるというが「マネージャーと3人の事務所やから。ここに急によう分からんやつを入れるのも嫌じゃないですか」と説明した。

サンドウィッチマンが所属するグレープカンパニーも個人事務所からのスタートだったが、今では若手を多く抱え、高橋英樹、真麻親子も所属する事務所に成長。森田は「若手が育っていったんですよね。俺、育てるのめんどくさいから即戦力がほしい」とし「テツトモさんとか来てくれへんかな」と切望。営業キングであるテツandトモの指名に、サンドウィッチマンも「稼ぐよ〜！」「地方行かせときゃいい」と納得の大笑いだった。