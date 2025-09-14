「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）

平幕御嶽海が狼雅に寄り切りで敗れた。場所の直前に亡くした母に初日の弔い星こそならなかったが、悲しみをこらえ気丈に土俵を務めた。

館内の拍手に迎えられた御嶽海。立ち会いで頭から当たってもろ差しになりかけたが、相手に頭をつけられて後退し、最後は寄り切られた。

取組後はいつも通りに落ち着いた表情で「差すかはず押しか迷ってしまった。抵抗できたのはよかった。強い立ち会いができていない、もっと押していかないと上では勝てない」と反省を口にした。７月の名古屋場所では１０勝。「それ（２桁勝利）が理想だけど、まずは勝ち越したい。きょうのような元気な相撲を見せたい」と目標を掲げた。

１２日未明に母、大道マルガリータさんが５５歳の若さで亡くなった。御嶽海は病気で体調が良くないという知らせを受け、長野に帰郷。師匠の出羽海親方（元幕内小城ノ花）は「お母さんもそれを望んでいると思う。頑張ることが供養になる」と話したように、御嶽海は悲しみの中で秋場所の出場を決定。ただ、今場所中は報道陣に母親に関する質問の自粛を要請していた。秋場所後にはお別れの会の開催を予定している。

マルガリータさんは明るい人柄で、観客席から御嶽海を熱心に応援する姿がファンに知られていた。御嶽海が１８年名古屋場所で初優勝した際は、千秋楽の会場で「１３日目と１４日目はお腹が痛くなった。こんなこと、こんな気持ちは初めてでした」と喜びを口にしていた。