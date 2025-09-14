9月14日、阪神競馬場で行われた9R・能勢特別（3歳上2勝クラス・芝2000m）は、国分恭介騎乗の4番人気、アレナリア（牝6・栗東・西園翔太）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のカリーニョ（牡4・栗東・杉山晴紀）、3着に1番人気のエコロディノス（牡3・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは2:01.3（良）。

能勢特別・アレナリアと国分恭介騎手

国分恭介騎乗の4番人気、アレナリアが逃げ切りで断然人気馬を完封した。レースでは先手を奪い、マイペースの逃げに。ゆったりとした展開に持ち込み、しぶとい二の脚で押し切った。単勝1.1倍に支持された、モレイラ騎乗のエコロディノスは直線で差し脚を伸ばしたが、坂を登ってからはやや失速。勝ち馬には届かず、後ろからも差されてしまい、3着に敗れた。

アレナリア 39戦5勝

（牝6・栗東・西園翔太）

父：ブラックタイド

母：リトルビスケット

母父：タニノギムレット

馬主：ノルマンディーサラブレッドレーシング

生産者：岡田スタツド