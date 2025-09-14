肩や首の悩みを抱える人へ眠りの新提案！医師がすすめる【西川】の健康枕がAmazonで買える！
三点支持で、理想の寝姿勢をキープ！医師がすすめる【西川】の健康枕がAmazonに登場！
西川の枕は、後頭部・首・肩の三点をバランスよく支える「三点支持理論」に基づいて開発されており、頚椎のS字カーブを正しく保つことで、理想的な寝姿勢を維持する。肩に悩みを抱える方に向けて設計された、機能性の高い枕である。
首・肩口に沿うアーチ形状が自然なフィット感を生み、首部と頭部を分割することで寝返りもスムーズに行える。サイドにはマチを設け、高さをしっかりキープ。横向き寝にも対応し、安定した寝姿勢を支える。
詰めものには通気性と弾力性に優れたポリエチレンパイプを使用。首部と頭部それぞれで高さ調整が可能で、好みに合わせて詰めものの出し入れができる。補充パックも付属しており、高さを追加することもできる。
側地はポリエステル100パーセント、製品仕上げは日本国内で行われている。家庭での洗濯にも対応しており、清潔に保ちながら長く使える。エコパッケージで届けられる点も、環境への配慮が感じられるアイテムだ。
