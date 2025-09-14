俳優の山田裕貴（34)が、14日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）にゲスト出演。「ゴーカイブルー」に選ばれた当時の心境を振り返った。

高校を卒業後、上京してお芝居が学べる学校へ入学。その2年後、およそ100社近くの事務所が集まる公開オーディションが開催されることとなったが、そのオーディションには参加せず、別現場でスタッフとして作業をしている際にスカウトをされ、役者の道へと進むことになったことを明かし、トークはデビュー作品となる2011年放送のテレビ朝日「海賊戦隊ゴーカイジャー」での裏話へ展開した。

当時のキャスティングオーディションを振り返り「最初はもう…その世界（役者の世界）に足を踏み入れたのに“なんで1分とかで人のこと判断してんだよ。ふざけんなよ！”って思ってたんですよ。オーディションって何なんだよって」と、実は最初はオーディションそのものに違和感を覚えていたと明かした。

それでもオーディションには参加したといい「ちゃんと真面目に受けて“こういう思いで俳優を目指しました”みたいな自己PRをして、『レッド』『ブルー』って書いてある本を読んで帰るっていうのを多分…4〜5回やったんですよ。で、4〜5回目で最終で、ほんとにもう20人くらいの…それこそ事務所の先輩もいて“この人いるなら無理だな”“あの人のお芝居素敵だな”って思う人が沢山いたんで…。」と、最終まで進んだものの少し諦めていた部分もあったと語った。

続けて「で、僕『レッド』を読むことが多かったので最後『レッド』を自分なり読んで帰ったんですよ。そしたら後々、まだ所属前でしたけど事務所の方が僕に“戦隊もの『ブルー』に決まりまして…”って報告を受けて」と、驚きの合格結果が告げられたと告白。これにはパーソナリティの木村拓哉も「あれ？読んでたのは『レッド』だよね？」と思わず問いかけ、「はい！読んでたのは『レッド』なのに選ばれたのは『ブルー』でしたね」と即答。木村は「じゃあ気持ちは、紫だね」とトークを締めくくった。