¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¡ÖÆüËÜ´Û¡×Ì¾ÍÀ´ÛÄ¹¤òÌ³¤á¤ë54ºÐ½÷Í¥¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¾ÝÄ§¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÂÓ¤ÎÏÂÁõ¤òÈäÏª¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤Î¼ê½ñ¤¤ÎÂÓ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÆ£¸¶µª¹á¡£ÂÓ¤Î¤ªÂÀ¸Ý(¸å¤í)¤Ë¤Ï¥È¥ê¥³¥í¡¼¥ë(¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ´ú¤Î»°¿§)¤ÎÊÁ¤Ë¶â¿§¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡¢Á°ÂÓ(ÀµÌÌ)¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¶â¿§¤Î³®ÀûÌç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤³¤ÎÂÓ¤Ç»²²Ã¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂÓ¤Ë¹þ¤á¤¿Í§¾ð¤È·É°Õ¤¬¡¢ÆüÊ©¤Îå«¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÓ¡Ä¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤ÂÓ¤Ç¤¹¤Í¡¡¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤³¤ÎÊÁ¤ÎÃåÊª¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ïµª¹á¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¤ÎË¤«¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£