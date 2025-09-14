◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

女子100メートルハードル予選が14日行われ、5組目で12秒92で4着に入った福部真子選手(日本建設工業)が準決勝進出。インタビューでは予選突破に歓喜しました。

12秒69の日本記録を持つ福部選手は、3着までの着順に入れませんでしたが、最終組の前にタイムで予選突破が確定。インタビューでは、予選突破を聞かされ、「え、本当ですか?え？マジ？やったぁ」と跳びはねて喜びました。

レースを振り返り、「スタートラインに立てたことがうれしいですし、東京の世界選手権に出場できたことが自分の中で奇跡みたいなものだったので、大事に一本走りたいなという思いで走った」と語り、「アップで海外の選手の走りを見ておじけづいちゃったので、ちょっとネガティブな感じでスタートラインに立ってしまった。それでも会場に入ったらたくさんの声援が聞こえて、くよくよしている場合じゃないなって気持ちに思わせてくれた。準決勝では日本記録を目指して頑張りたい」と笑顔で意気込みました。

また最終6組に登場した中島ひとみ選手(長谷川体育施設)は、12秒88の5着に入り、こちらも予選を突破。2組を走った田中佑美選手(富士通)は13秒05の6着で予選敗退となっています。