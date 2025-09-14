14日、三条市で知人男性の胸を刃物で刺して殺害しようとした疑いで、市内に住む38歳の女が逮捕されました。



殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、三条市に住む38歳のパート従業員の女です。警察によりますと14日午前11時すぎ、三条市の建物内で知人の30代男性の胸を刃物で突き刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。女は「相手を殴ってしまった。包丁でも切りつけた。」などと自ら警察に通報しました。男性は病院に運ばれましたが、意識はあり会話のできる状態だった状態だったということです。



警察の調べに対し女は「刺したのは間違いないが、殺そうと思って刺したのではない」などと容疑を一部否認しています。警察が動機などを調べています。