アラスカ州で米露首脳会談が行われてから15日で1か月となるが、ウクライナ和平の動きは依然、停滞している。トランプ大統領の圧力を一旦、封じた格好のプーチン大統領は、キーウへの大規模攻撃や無人機によるポーランドへの領空侵犯など挑発を一段と強めたようにみえる。その狙いとは…。

■欧米ウクライナ VS ロシア…立場の隔たりが一層鮮明に

ロシア大統領府のペスコフ報道官は12日、ウクライナとの和平プロセスが「一時停止」の状態にあるとの認識を示した。その上で「ヨーロッパが和平を妨害している」「交渉プロセスが電光石火の結果をもたらすと期待するべきではない」と述べ、和平の実現には時間がかかるとの従来の主張を繰り返した。

歴史的な米露首脳会談から15日で1か月となるが、和平プロセスの行き詰まりは鮮明になってきた。トランプ大統領は米露会談後、プーチン大統領とゼレンスキー大統領の首脳会談を実現させる構えだった。しかし、プーチン氏はモスクワでの開催という高いハードルを突きつけて事実上拒否し、頓挫した形だ。

また、停戦や和平合意後のウクライナの「安全の保証」をめぐり、欧米とロシアとの間で溝が際立っている。アメリカのウィトコフ特使は先月、ウクライナに対しNATO（北大西洋条約機構）の集団防衛に類似した「安全の保証」を提供することで、プーチン大統領と合意したと述べていた。アメリカも関与に前向きな姿勢をみせ、議論が加速。今月4日にはフランスのマクロン大統領が、26か国がウクライナへの部隊の派遣などを約束したと明らかにした。

しかしウィトコフ特使が言及したロシアとの合意をめぐっては、どのような議論がなされたのか疑問が残る状況だ。ロシア側は、ウクライナの「安全の保証」の枠組みに自国も関与する必要性を訴えていて、ウクライナに対する西側諸国の部隊派遣も認めない姿勢を強調している。

■米露会談後、ロシアの“挑発”エスカレートか

先月の米露首脳会談後、ロシアの軍事行動はエスカレートし、欧米に対する“挑発”の度合いを強めたようにみえる。

【先月21日】

ウクライナ西部にあるアメリカ企業の工場がロシア軍のミサイル攻撃で甚大な被害を受けた。ゼレンスキー大統領は「意図的にアメリカの施設を狙った攻撃だ」と非難。

【先月28日】

キーウでロシア軍の大規模な攻撃があり、EU（ヨーロッパ連合）代表部やイギリス機関の建物なども被害を受けた。

【今月6日〜7日】

ウクライナ各地でロシア軍による大規模な攻撃があり、過去最大規模となる810機の無人機とミサイル13発が使用される。侵攻開始後、初めてウクライナ政府中枢の建物にも被害。

【今月10日】

ウクライナの隣国でNATO加盟国のポーランドで、ロシア軍の複数の無人機が領空を侵犯。ポーランド軍は他国と連携して撃墜したと発表。ロシア軍がNATOの対応能力をはかるために意図的に領空侵犯したとの見方も。

【今月13日】

ルーマニアもロシアの無人機による領空侵犯を発表。

■強気の発言を連発…プーチン大統領の思惑は

プーチン大統領は今月、欧米で加速していたウクライナの「安全の保証」などの議論を念頭に、強気の発言を繰り返した。西側諸国による地上部隊の展開については「ウクライナをNATOに引き込む話だ。とりわけ今のように戦闘が続いている最中に外国の部隊が出現した場合、攻撃の“正当な標的”とみなす」と述べ、強くけん制した。

一連の挑発に見える軍事行動も、こうした欧米の動きへの反発が背景にあるとみられ、くぎを刺す狙いがありそうだ。

またプーチン大統領は今月3日に中国・北京で習近平国家主席と北朝鮮の金正恩総書記と並び立ち、欧米やウクライナに対して“支援国”との蜜月ぶりを見せつけた。北京では記者団に対し「ロシア軍の攻勢は成功している」と戦況の優位をアピールした上で、ウクライナ軍について“攻勢に出る余力はなく、兵力も足りていない”と強調。アメリカの仲介努力を称賛しつつも、自国の要求が通らない場合は「軍事的手段で解決する」とも付け加えた。軍事的な勝利を確信し、ウクライナに事実上の降伏を迫る方針は揺るいでいないとみられる。

プーチン大統領は先月の米露 首脳会談 で、トランプ氏の停戦圧力を封じ、強力な制裁も一旦、回避することに成功した。不満をあらわにするトランプ氏は13日、NATO加盟国に対し、ロシア産原油の購入を打ち切るよう求めたが、制裁強化を先延ばししただけにみえる。今後もプーチン大統領がトランプ氏の忍耐を試す展開は続くとみられ、停戦や和平に向けた道筋は見通せないままだ。