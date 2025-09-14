「陸上・世界選手権・女子１００メートル障害予選」（１４日、国立競技場）

２大会ぶり２度目の出場の福部真子（２９）＝日本建設工業＝が１２秒９２で５組４着に入り、タイム上位６人に入り、２２年オレゴン大会に続いて準決勝進出を決めた。初の日本代表に選出された中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝も、し烈な３着争いに加わり、１２秒８８の６組５着で準決勝進出を決めた。

２人に共通していたのはネイルだ。レース後、披露した指にはキティちゃんが描かれていた。派手なネイルは中島の気分を上げるものの一つ。世界選手権に向けて「キティネイルにした。同い年の福部真子と『ギラギラにしていこな』って話をしていた」と明かしていた。

大好きなキャラクターのハローキティのパーツをふんだんに乗せた勝負ネイルを施し、準備万端で臨んだレース。中島は「同級生の真子も準決勝に残った。全力の笑顔で楽しみたい」と準決勝を見据えた。福部も「出場できたことが奇跡みたいなもの。大事に走りたいと思っていた。準決勝では日本記録を狙っていけるようにしたい」と力を込めていた。