◆ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ２０２５ ▽決勝 Ａ千葉８２―７６レバンガ北海道（１４日・北海きたえーる）

レバンガ北海道は、今季からＢ１に昇格するＡ千葉に敗れ、クラブ創設１５周年を記念した「ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ２０２５」で準優勝に終わった。日本代表のＳＧ富永啓生（２４）は、第２クオーター（Ｑ）序盤に負傷退場した。

今大会２戦連続でスタメン出場した富永は、試合開始直後から立て続けにシュートを決め、第１Ｑでいきなり１４得点を挙げた。第２Ｑ開始直後にもこの日５本目の３点シュートを決めたが、その後プレー中に左足首付近を気にする素振りを見せ、同Ｑ２分１１秒で交代。顔をしかめながら、ベンチに座ることなくロッカーに下がった。

得点源を欠いたレバンガ北海道は、富永が退場後に逆転を許した。後半は３３得点と抑え込まれるなど課題を残したが、トーステン・ロイブルＨＣは「（富永は）シリアスな、長期のけがではない。このような状況でもチームはしっかり応えてくれた部分が多かった。チームとしていろいろなことを学べた」と振り返った。