秋華賞トライアルのローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）は、１番人気で今年のオークス馬カムニャック（栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が３連勝で重賞３勝目。この結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げている元騎手の安藤勝己氏（アンカツ）が１４日のレース直後に自身のＸ（旧ツイッター）でレース分析を投稿した。

１番人気で見事勝利をつかんだカムニャックにアンカツ氏は「一番強い馬が一番いいレースしとる」と指摘。続けて「１８００ｍのハイペースでも行きたがるくらいの前進気勢で絶好調。ガスも抜けて秋華賞は盤石やね」と本番の秋華賞（１０月１９日）でも“確勝”級の評価を与えた。

さらに注目したのは、キャリア２戦で３着に食い込んだ１０番人気のセナスタイル。４コーナーでは１５番手の絶望的な位置取りだったが、上がり最速３４秒０鋭い末脚を繰り出し、狭い馬群を割ってきた。「あと面白いのはセナスタイル。（岩田）康誠がペースを読んで権利狙い。流石にこの血統のことはよう分かっとる。距離延びてこそやろし、厩舎もＧ１で仕上げるからな」と秋華賞でも軽視できないと分析している。