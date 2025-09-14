代表活動による中断明け初戦となるリーグ戦が１３日、欧州各国で行われた。メキシコ、米国と対戦した日本代表の米国遠征に参加していた森保ジャパンの欧州組が、各地で合流後の初陣となる試合を行った。

＊ ＊ ＊

フランス１部では、モナコのＭＦ南野拓実がオセール戦の前半追加タイムに先制点を決め、中断期間を挟んで２試合連続得点をマーク。チームは２―１で競り勝った。

米国から戻ったばかりで「全然眠れてなかった」と時差ぼけに苦しんだという。試合前の昼寝で体調を整えた。「重要な勝利。貢献できて良かった」と手応えを深めた。

イングランド・プレミアリーグでは、ブライトンのＭＦ三笘薫がヘディングで今季初ゴールをマーク。それでもチームが敗れたこともあり、「ボールに絡めなかった。９０分間、何をしていたのかよく分からない出来」と自己評価は厳しかった。

スペイン１部ＲソシエダードのＭＦ久保建英はＲマドリード戦で先発から外され、後半２１分から途中出場。チームも１―２で敗れた。

ドイツ１部マインツのＭＦ佐野海舟はライプチヒ戦にフル出場したが、０―１で敗戦。開幕３戦未勝利に「「（攻撃の）最後のところの質がちょっと足りない」と肩を落とした。フライブルクのＭＦ鈴木唯人は３―１で勝利したシュツットガルト戦でベンチ外だった。