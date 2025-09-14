「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）

初日から休場する東十両３枚目の遠藤（３４）＝追手風＝が日本相撲協会に診断書を提出。７月の右膝に続き、左膝の手術予定を発表した。師匠の追手風親方（元幕内大翔山）が取材に応じ、今後の見通しを語った。

診断書には「左膝前十字靱帯損傷 内側側副靱帯損傷 変形性膝関節症 内側・外側半月板損傷」と症状名が記され、「上記診断にて当院通院中。２０２５年９月１８日、手術（関節鏡視下前十字靱帯再建手術、半月板縫合術）予定。術後約２カ月間の入院加療を要する予定」と付記された。

遠藤は７月１０日に右膝を手術。名古屋場所を休場する際、診断書に「右膝前十字靱帯損傷、内側側副靱帯損傷、内側半月板損傷、外側半月板損傷、変形性膝関節症」と記載。今場所は十両に番付を落としていた。九州場所は幕下に転落することが確実となった。

追手風親方は「２年程前から相当に悪かった。日常生活を送るために右膝を手術したが、相撲を取るには左膝の手術も必要になった」と説明した。１１月の九州場所以降の復帰については「術後の状態を見ないと分からない。決まっていない」と語った。

遠藤は日大から２０１３年春場所で幕下１０枚目格付け出しデビューし、同年名古屋場所で新十両。以降、今場所まで７３場所。１２年守ってきた関取の座を失うこととなった。